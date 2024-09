Dani Alves manda un contundente mensaje a sus críticos: «Perdonaos unos a otros…»

Dani Alves ha querido mandar un mensaje a sus críticos a través de las redes sociales. El ex del Barcelona, que sigue en libertad provisional después de pagar un millón de euros para poder salir de la cárcel, volvió a manifestarse días después de que unas declaraciones compartidas en su perfil oficial se hicieran virales. El brasileño disfruta de una vida a caballo entre Tenerife y la Ciudad Condal a la que tiene que acudir cada viernes para presentarse ante en la Audiencia Barcelona para dar la cara ante la Justicia.

Dani Alves sigue disfrutando de una vida en libertad provisional después de que el pasado mes de marzo consiguiera salir de la cárcel después de pagar una fianza de un millón de euros. Después de 14 meses en la prisión de Brians 2 y semanas después de haber sido condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual, el ex futbolista consiguió salir a la calle de forma momentánea a cambio de tener que cumplir con sus obligaciones de no abandonar el país (le fue retirado el pasaporte) y de presentarse todas la semanas para dar la cara ante la justicia.

Todo mientras el equipo de abogados de la víctima sigue presentando recursos para su regreso a prisión e Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, también intenta a través de las altas instancias a que se elimine la pena al jugador y pueda limpiar su nombre. Mientras tanto, el jugador ha vuelto a recuperar el amor de su mujer, Joana Sanz, que anunció su ruptura tras conocerse los hechos sucedidos en la discoteca Sutton de Barcelona y ahora lucha por hacerse un hueco en el mundo de los negocios con su agencia de representación que inscribió en el registro tras salir de prisión.

El último mensaje de Dani Alves

Dani Alves ahora se define como un «hombre de negocios» en las redes sociales, canal que ha utilizado para compartir un mensaje de respuesta a las voces críticas con el ex jugador en los últimos meses. «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto a toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros», rezaba el mensaje que compartió el ex del Barcelona correspondiente a la cuenta @Bibliaenlinea. «Perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo», finaliza el mensaje.

El perdón 🤲🏽 pic.twitter.com/D8b239RmUN — Jesús Nunca Falla (@Bibliaenlinea) August 31, 2024

Este mensaje viene a colación después de que Dani Alves fuera noticia hace unos días por compartir otro enigmático mensaje que refleja la situación que vive ahora el jugador como ídolo caído después de ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. «Dios tengo miedo de lo que viene. Dios le dijo a Job: ‘Triunfarás en lo que elijas hacer y la luz brillará en el camino que tienes por delante. Job 22:28», rezaba uno de los mensajes con Dios como protagonista que Dani Alves compartió en el que era su regreso a las redes.

El brasileño también ha compartido otros textos que van en la misma relación. «Dios te dice: ¿Por qué dudas de mí? ¿Acaso te he fallado alguna vez? Yo no te he dejado, ni te dejará jamás, confía en mí, confía en que yo cumpliré mis promesas en tu vida», afirma el escrito que compartió Dani Alves a través de su cuenta oficial de las redes sociales.

Estos son las últimas apariciones de Dani Alves por las redes sociales en su regreso a la vida pública después de unos meses en los que ha estado en el foco de la noticia por lograr esquivar una pena de cuatro años y medio de cárcel pagando una fianza de un millón de euros. Próximamente se conocerá si tiene que volver a prisión, cosa que parece que no, o disfruta del resto de la condena en la calle con la única obligación de no abandonar el país y de presentarse en la Audiencia de Barcelona cada viernes.