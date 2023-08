Damaris Egurrola, de internacional con España a rival en cuartos del Mundial

El España–Holanda de cuartos de final será especial por diferentes motivos. Más allá por lo que significa la cita para ambas selecciones, hay una jugadora que tendrá muchos sentimientos encontrados sobre el césped del Sky Stadium de Wellington. Para Damaris Egurrola el encuentro será más que un duelo decisivo de un Mundial. La jugadora, de padre vasco y madre neerlandesa, fue primero internacional por España, pero un desencuentro con Jorge Vilda, al que acusó de mentir, la llevó a tomar un camino distinto al esperado.

Egurrola vistió durante toda su juventud la elástica de la selección. Desde los 16 años jugó en el Athletic Club y era indiscutible en las categorías inferiores de España. Con la sub-17 fue subcampeona de Europa y bronce en el Mundial, con la sub-19 ganó el Europeo y con la sub-20 fue también subcampeona del mundo. Pero al terminar esa etapa, su pensamiento cambió y optó por jugar con Holanda.

Su decisión estuvo motivada por quedarse fuera del Mundial hace cuatro años. Antes de la cita que tuvo lugar en Francia hace cuatro años, Damaris debutó con la absoluta a las órdenes de Vilda, pero lo hizo en amistosos, no en partido oficial. Al no ser llamada de nuevo por el seleccionador, decidió dejar España para jugar con Holanda. Ahí explotó el conflicto con el técnico.

Vilda aseguró en una rueda de prensa que habían intentado convocar a la jugadora «en dos ocasiones» y que habían tratado «mantener el contacto telefónico», pero que no fue posible y que las intenciones de la futbolista pasaban por jugar con Holanda. Unas palabras que tuvieron respuesta por parte de Egurrola.

La actual jugadora del Olympique de Lyon acusó al técnico de no decir la verdad: «No me contactó nadie. Ser seleccionador no le da derecho a mentir». Damaris no se quedó ahí, puesto que también reveló las supuestas palabras que Vilda le dedicó al descanso de la final del Mundial sub-20 de 2018, en el que era seleccionador. «Me dijo que no le gustaba mi juego y salí al segundo tiempo llorando», señaló Egurrola.

Cambió España por Holanda

Ahora, Damaris Egurrola es internacional con Holanda. Debuto con el conjunto oranje en 2022 y, a sus 23 años, sigue siendo una de las grandes promesas del fútbol europeo. Comparte generación con Aitana Bonmatí, Ona Batlle o Patri Guijarro. Con dos de ellas coincidirá sobre el césped este viernes, cuando se mida a España en busca de una plaza en las semifinales. Además, estuvo cerca de ser compañera de ambas en el Barcelona, aunque finalmente dejó el Athletic por el Everton. Este curso ha cumplido su segunda temporada completa en el Olympique de Lyon, con el que el pasado curso ganó la Champions, precisamente ante las culés.

Andries Jonker, seleccionador neerlandés, ya ha señalado que la presencia de la futbolista les ha ayudado a preparar el partido contra España. Una baza que puede ser fundamental de cara a doblegar a la selección, que tras golear a Suiza en octavos parte con una ligera ventaja en estos cuartos de final.