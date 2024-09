El reciente anuncio del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin ha generado miles de opiniones en el mundo de la Fórmula 1. La mayoría son positivas, pues la escudería británica contrata al ingeniero más importante de la era moderna de este deporte, pero algunas no lo son tanto. En general, este tipo de valoraciones suelen ser de personas opuestas, o bien al equipo con sede en Silverstone, al propio ingeniero, e incluso a Fernando Alonso, como es el caso de Martin Brundle.

Este ex piloto y actual comisario de la FIA ha puesto en duda que el fichaje de Newey por Aston Martin vaya a ser sinónimo de bonanzas para los pilotos de verde. Casualmente, Brundle fue uno de los encargados de analizar el accidente que George Russell sufrió en las últimas vueltas del Gran Premio de Australia de este mismo año. Por tanto, también quedó enmarcado como culpable de una de las sanciones más duras de la historia reciente de la F1.

Alonso fue sancionado con 20 segundos por frenar de forma peligrosa, según explicó la FIA, y perdió la sexta posición para caer a la octava, la cual hubiera sido una de sus mejores marcas en el Mundial. Ahora, unos meses después de dicho incidente, que acabó con el Mercedes de Russell completamente destrozado en medio del circuito de Melbourne, Brundle ha cuestionado la llegada del gurú de Red Bull a Aston Martin.

«Si tienes a Adrian Newey a bordo y no ganas, entonces has desperdiciado a Adrian Newey», afirmó tajantemente en declaraciones recogidas por Sky Sports. Lógicamente, Aston Martin contará con un extra de presión al trabajar con un aerodinámico de la clase del británico, pero para el comisario de la FIA los problemas no son sólo esos, sino que también se generarían en el caso de ganar: «¿Y si ganas? Entonces todo se reduce a Adrian Newey».

La FIA hace de menos el gran fichaje de Aston para Alonso

Así minusvaloraría un peso pesado de la organizadora del campeonato de F1 las posibles victorias de Alonso con Aston Martin. Pero la realidad es que el propietario de la escudería, Lawrence Stroll, ha armado un equipazo técnico en el que además de Newey estarán miembros de la experiencia de Enrico Cardile o Andy Cowell.

«Aston Martin, al igual que otros equipos, tiene mucho más de 1.000 personas y hay que mantenerlos motivados. No quieren ser actores secundarios. Es una operación delicada introducir a Adrian en un equipo así», insistió, posiblemente cegado por su enemistad con Alonso.

«Estoy seguro de que este es su último intento con un gran equipo y querrá que sea un éxito. Puedes estar seguro de que, para cuestiones de gran envergadura, él es el hombre que quieres que lo revise», garantizó, para concluir añadiendo que se tienen que fijar en como Red Bull «ha sabido compatibilizar otros aspectos para asegurarse de sacar lo mejor de ellos».