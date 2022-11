Cuartos de final de la Copa Davis en Málaga: calendario, cuándo se juega, partidos…

Las finales de la Copa Davis llegan a su fase decisiva en la última fecha del calendario, justo después de la celebración de las ATP Finals. El mítico torneo por países que impulsaron en su nuevo formato la Federación Internacional de Tenis (ITF) y Kosmos Global Holding, empresa presidida por Gerard Piqué, tendrá en Málaga y en concreto, en el pabellón José María Martín Carpena al escenario inmejorable para un torneo en el que España ya está en cuartos de final, desde donde intentará avanzar para mantener vivo el sueño de conquistar la séptima ensaladera de su historia.

Los cuartos de final de la Copa Davis se celebran entre el primer día de competición de esta fase, el martes 22 de noviembre, y el jueves 24 de noviembre. La eliminatoria inaugural de las finales de la Davis no será, como muchos esperaban, el España-Croacia que involucra al anfitrión. Serán Australia y Países Bajos los que se midan en un duelo del que puede salir el rival de la Armada, en caso de que los pupilos de Sergi Bruguera puedan eliminar a Croacia en su duelo de cuartos de final.

El España-Croacia se disputará el miércoles 23 de noviembre a partir de las 16 horas, con tres partidos a celebrarse en el orden de individual entre los números dos de cada país, el duelo estrella entre números uno y, finalmente, el choque decisivo de dobles que puede decidir al ganador. La organización de la Copa Davis ha decidido que tanto martes como miércoles, días laborables y en inicio o medio de la semana, solamente haya jornada vespertina con inicio a las 16:00 horas.

El jueves, también en el Martín Carpena, se celebrarán los otros dos cuartos de final, correspondientes a la parte baja del cuadro. A partir de las 10:00 horas, Italia y Estados Unidos se enfrentan en un choque de candidatas a la Ensaladera, dejando para las 16:00 horas el comienzo de la eliminatoria que cierra esta antepenúltima ronda de competición en la Copa Davis, disputada por Alemania y Canadá.

En semifinales, el viernes a partir de las 16:00 horas se medirán el ganador del España/Croacia y el de Países Bajos/Australia, por lo que podría haber, en caso de triunfo el miércoles, de nuevo representación mayoritaria de la anfitriona en las gradas del Martín Carpena. El sábado 26 de noviembre, comenzando a las 13:00 horas, los vencedores del Italia/Estados Unidos y del Canadá/Alemania buscarán un hueco en la gran final de la Copa Davis 2022.

La gran final cambiará su horario de inicio a las 13:00 horas, el domingo 27 de noviembre, con la ceremonia correspondiente que podría cambiar de forma moderada la hora de inicio de los partidos. España es candidata a llegar a estas instancias, aunque deberá superar dos eliminatorias para meterse de lleno en la lucha por la Ensaladera, en su duelo final. En la parte baja del cuadro, Estados Unidos y Canadá parecen candidatas junto con Italia, dejando a Alemania como tapada, aunque también con opciones.

Calendario Finales Copa Davis 2022

Cuartos de final

Martes 22 noviembre

16:00 horas: Países Bajos vs Australia

Miércoles 23 de noviembre

16:00 horas: España vs Croacia

Partidos previstos

Roberto Bautista vs Borna Coric

Pablo Carreño vs Marin Cilic

Marcel Granollers – Pedro Martínez vs Nikola Mekitic – Mate Pavic

Jueves 24 de noviembre

10:00 horas: Italia vs Estados Unidos

16:00 horas: Canadá vs Alemania

Semifinales

Viernes 25 de noviembre

16:00 horas: España/Croacia vs Países Bajos/Australia

Sábado 26 de noviembre:

13:00 horas: Italia/Estados Unidos vs Canadá/Alemania

Final

Domingo 27 de noviembre

13:00 horas: FINAL