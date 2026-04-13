Cuándo se juega la vuelta de los cuartos de la Champions League: horario y canal de televisión para ver en directo todos los partidos

La Champions League ha entrado en su recta final y estamos a punto de conocer a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales de la máxima competición. El Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentan entre ellos, por lo que España se garantiza un representante en la siguiente ronda. Por el otro lado del cuadro está un Real Madrid que tendrá que remontar al Bayern de Múnich en Alemania. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver todos los partidos de la vuelta de los cuartos de final del torneo.

Cuándo son los partidos de vuelta de los cuartos de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League están a punto de decidirse ahora que se van a disputar los cuatro partidos de la vuelta. Todo está abierto, aunque es cierto que el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, PSG y Arsenal están por delante en sus eliminatorias tras haberse impuesto al Barcelona, Real Madrid, Liverpool y Sporting de Portugal respectivamente. Pese a ello, los resultados por ahora son muy justos y puede ocurrir de todo en estos choques.

Atlético de Madrid – Barcelona. Martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Metropolitano. Movistar Liga de Campeones.

Liverpool – PSG. Martes 14 de abril a las 21:00 horas en Anfield. Movistar Liga de Campeones 2.

Bayern de Múnich – Real Madrid. Miércoles 15 de abril a las 21:00 horas en el Allianz Arena. Movistar Liga de Campeones.

Arsenal – Sporting de Portugal. Miércoles 15 de abril a las 21:00 horas en el Emirates Stadium. Movistar Liga de Campeones 2.

Resultados de la ida de los cuartos de la Champions League

Fue hace una semana cuando se jugaron los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Champions League, donde estos ocho equipos jugaron la primera manga de esta eliminatoria. Ahora todavía quedan 90 minutos por delante, además de una posible prórroga o tanda de penaltis, y todo se decidirá entre el martes 14 y el miércoles 15 de abril.

De los cuatro encuentros se produjeron tres victorias a domicilio, ya que el Bayern de Múnich asaltó el Santiago Bernabéu al ganar por 1-2, el Atlético de Madrid tomó el Camp Nou con el 0-2 que le endosó al Barça y el Arsenal conquistó Lisboa con un 0-1 ante el Sporting de Portugal. Ahora, todos ellos, defenderán la ventaja obtenida en su casa. El PSG, por su parte, ganó 2-0 al Liverpool y ahora tratará de conservar ese global en Anfield.

Real Madrid 1–2 Bayern de Múnich.

Sporting de Portugal 0–1 Arsenal.

Barcelona 0–2 Atlético de Madrid.

PSG 2–0 Liverpool.

Cuándo es y dónde se juega la final de la Champions League

La UEFA anunció a principios de temporada el calendario de la máxima competición continental con todas las fechas en las que transcurriría el torneo. Obviamente, todos los aficionados se fijaron en la gran final, que será el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Lo más llamativo es el horario de dicho encuentro, que por primera vez va a ser a las 18:00 horas. Tenemos que destacar que todavía hay posibilidades de que se produzca un derbi madrileño o un Clásico en el choque donde estará en juego la Orejona.

Final de la Champions League. Sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (horario peninsular). Puskas Arena (Budapest, Hungría).

Dónde ver por televisión en directo los cuartos de final de la Champions League

Movistar+ es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en nuestro país de forma íntegra y en exclusiva todos los partidos de la máxima competición continental y también de la Europa League y de la Conference. Esto quiere decir que todos aquellos aficionados que quieran ver los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Champions League deben acudir a los canales de pago de Movistar Liga de Campeones. Habrá que estar suscrito a esta plataforma para ver lo que hagan el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, por lo que estos choques no se podrán ver gratis ni en abierto por TV.

Además, también tenemos que destacar que la hinchada del Real Madrid, los aficionados del Barcelona y los seguidores del Atlético de Madrid, además de los amantes de las competiciones europeas en general, también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online los cuatro partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes de esta plataforma también podrán acceder a la página web de este medio para disfrutar de todo lo que suceda en estos encuentros con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO y en la de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a estos partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Barcelona y Bayern de Múnich – Real Madrid desde una hora y media antes de que ruede el balón en sus respectivos estadios. Una vez concluyan los diferentes encuentros publicaremos la crónica y las reacciones relevantes de los protagonistas.