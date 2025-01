Cuándo juega Carlos Alcaraz su primer partido en el Open de Australia y quién es su rival

El Open de Australia abre sus puertas una edición más y los mejores tenistas del mundo se reunirán en las instalaciones del Melbourne Park para dar la bienvenida, por un lado, a un nuevo año tenístico y al primer Grand Slam de la temporada, que arrancará precisamente el próximo día 12 y finalizará el 26 de enero con la gran final individual. Carlos Alcaraz buscará en territorio oceánico lograr la primera antorcha de este calibre y quitarse la espina de años anteriores, donde solo ha podido registrar como mejor resultado unos cuartos de final en la competición, precisamente, durante la temporada pasada, donde cayó derrotado ante Alexander Zverev. En 2023, no acudió por lesión, mientras que en 2022 y 2021 fue eliminado en tercera y segunda ronda, respectivamente.

A primera hora de la mañana de este jueves 9 de enero, se ha realizado el sorteo del cuadro principal del Open de Australia 2025 y Carlitos Alcaraz ha podido conocer quién será su rival en primera ronda del torneo oceánico. El de El Palmar se medirá al kazajo Aleksandr Shevchenko, actual número 72 del ranking ATP, un rival que no le pondrá las cosas nada fáciles al murciano tras conseguir un ascenso meteórico en los últimos meses y capaz de desplegar en pista el tan característico juego directo de los países del Este de Europa. Por el momento, se desconoce el horario oficial del encuentro, aunque se prevé que el debut del pupilo de Juan Carlos Ferrero se realice el domingo 12 de enero.

Great vibes, great cause 💙

Alex de Minaur and Carlos Alcaraz put on a show in a match raising money for the Australian Tennis Foundation 👏#AO2025 pic.twitter.com/qEWEc3q1eU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2025