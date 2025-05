¿Cuándo es la final de Roland Garros 2025 y a qué hora se juega?

Hace unos días, una la nueva edición de Roland Garros 2025 echó a rodar y los mejores tenistas del mundo ya compiten sobre la espectacular y legendaria arcilla parisina. Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev, entre otros, son algunos de los jugadores que lucharán por llegar a la ansiada final de Roland Garros del próximo día 8 de junio y conquistar la corona lograda en 2024 por el tenista murciano, que venció al germano Zverev en una final para el recuerdo.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, por su parte, defenderá con todas sus fuerzas el trono conquistado en París. Tras su espléndido debut ante el italiano Zepperi, el de El Palmar aseguró que había tenido unas sensaciones «muy buenas en pista» e intentaría aprovecharlas para dar el máximo nivel durante las próximas dos semanas: «La primera ronda ha sido muy buena, he conseguido sensaciones estupendas de nivel de juego, de saque y un partido completo, hay cosas que mejorar… pero estoy muy contento por jugar así en esta primera ronda».

El objetivo prioritario de Carlitos es alcanzar la ansiada final del próximo día 8 de junio, sobre todo para revalidar la corona en París, mantener los 2.000 puntos y seguir instalado en la segunda plaza del ranking ATP, un ascenso que certificó hace unos días con su triunfo en el Masters 1000 de Roma y que ha provocado, a la vez, que no se enfrente a Jannik Sinner, otro de los grandes favoritos en Roland Garros, hasta en una hipotética final del segundo ‘grande’ de la temporada.

El encuentro que decantará al ganador final de Roland Garros 2025, tal y como hemos detallado líneas atrás, se disputará el próximo día 8 de junio, a las 15:00 horas. El enfrentamiento, que aún está por ver quiénes serán los protagonistas que lleguen a este último escalón, se podrá seguir a través de las pantallas de Movistar Plus + y MAX y por sus diferentes aplicaciones disponibles, que llevarán en volandas el mejor tenis del mundo para que no pierdas ningún detalle sobre lo ocurrido. Además, en la web de OkDiario podrás seguir el minuto a minuto de los partidos más destacados del campeonato galo.

