El CTA respalda el polémico penalti de La Cartuja: «El brazo ocupa un espacio que no le corresponde»

El Barcelona dominaba en La Cartuja (1-4) y mostraba la mejor versión coral de la temporada cuando Rashford golpeó a portería y la trayectoria se topó con Bartra. El defensa se lanzó a cortar el disparo y el balón le dio en su brazo, que estaba separado del cuerpo aunque de forma natural, después de un rebote. El balón le dio en el brazo tras un rebote natural. Fue entonces cuando Iglesias Villanueva, árbitro del VAR, llamó a Hernández Maeso para que revisara la jugada en el monitor.

Segundos después se confirmó, penalti a favor del Barcelona. Lo materializó Lamine Yamal, que cerró así la manita, pero la polémica ya estaba servida. Pocos veían penalti en la acción defensiva de Bartra. Ni siquiera los jugadores del Barcelona. Fermín hizo un gesto de negación con el brazo cuando vio la jugada repetida; Raphinha lo emuló con la cara y el rostro de Frenkie de Jong fue más claro todavía. El CTA sí.

Así lo ha expresado en Tiempo de revisión, el espacio en el que el Comité Técnico de Árbitros repasa semanalmente las jugadas polémicas de la jornada. El árbitro no sanciona nada, el VAR analiza la jugada y recomienda revisión «al entender que el brazo del defensor ya está en posición elevada y antinatural, y ocupa un espacio que no le corresponde», explica Marta Frías, portavoz del CTA.