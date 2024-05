Críticas a Rodri en Inglaterra por sus palabras de desprecio al Arsenal tras ganar la Premier

La victoria del Manchester City en la Premier League han encendido a los aficionados del Arsenal, a raíz de unas polémicas declaraciones de Rodri Hernández. El mediocentro español, una de las grandes estrellas del conjunto de Pep Guardiola, se refirió a los londinenses al ser preguntado sobre las sensaciones tras ganar el título liguero. El internacional español habló sobre la «mentalidad» de los suyos y dio un palo a los gunners, algo que no ha sentado bien y que, además, no se corresponde con la realidad: «Cuando el Arsenal nos visitó en el Etihad pensé ‘estos tíos no quieren ganarnos, quieren empatar’. Nosotros lo habríamos hecho de otra forma».

Sin embargo, las palabras de Rodri no son ciertas. Aquel partido al que hace referencia terminó con empate a cero y su equipo, el campeón Manchester City, únicamente remató una vez a puerta. En un duelo marcado por la falta de ocasiones, el Arsenal tuvo dos oportunidades, por el solitario disparo entre los tres palos de los mancunianos.

Las palabras del que es hoy por hoy uno de los mejores pivotes del mundo sobre la mentalidad ganadora del Manchester City han sentado mal a los aficionados del Arsenal, puesto que el futbolista ha hablado sobre uno de los pocos rivales a los que este curso no han conseguido ganar. De haberse definido la Premier por los duelos directos entre ambos conjuntos, el campeón no sería el equipo de Guardiola, puesto que este curso han empatado un partido y perdido otro contra el Arsenal.

Además de ese 0-0 en el que, según Rodri, el Arsenal salió a «no querer ganar», el equipo de Mikel Arteta se llevó la victoria por 1-0 en el Emirates Stadium de Londres en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del campeonato. Además, se midieron nada más comenzar el curso que está a punto de terminar, midiéndose en la Community Shield. Aquella final se decidió en la tanda de penaltis, en la que Rodri falló su lanzamiento y que acabó llevándose el equipo gunner.

Rodri critica la actitud del Arsenal

El Manchester City se llevó la Premier League después de un gran tramo final del campeonato, en el que logró nueve victorias consecutivas tras su empate ante el Arsenal. Los de Guardiola se han impuesto a Aston Villa, Crystal Palace, Luton, Brighton, Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham y West Ham United, para llevarse un título más que paretado.

El Arsenal forzó hasta el final y resistió en busca de una Premier que también se quedaron a las puertas de lograr el pasado año. Sin embargo, a los de Arteta se les escapó con una derrota ante el Villa en la jornada 33. De nada les ha servido hacer pleno de puntos en las últimas seis jornadas.

Al final, el City sumó un total de 91 puntos, por los 89 con los que acaban los de Londres. Los dos equipos han finalizado, además, con la misma diferencia de goles (+62), con el equipo de Guardiola marcando cinco más (96) que los de Arteta, pero con los gunners encajando cinco menos (29) en las 38 jornadas.