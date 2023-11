El futuro de Antonio Lobato el frente de las retransmisiones de la Fórmula 1 en España está en el aire. El propio periodista ha dejado claro que DAZN, propietario de los derechos del Mundial, todavía no le ha hecho ninguna oferta para que siga siendo la voz del automovilismo en nuestro país. No cierra la puerta a seguir, pero por ahora tampoco puede confirmarlo porque no depende de él. Cristinini es una de las que ha sonado como sustituta de Lobato.

La streamer compartió un vídeo de Carlos Sainz alimentando los rumores que llevaban en redes sociales durante las últimas horas y después habló sobre todo este asunto en su directo de Twitch. Con todo el revuelo que se generó a raíz de ese vídeo que publicó en su perfil de Twitter, Cristinini tuvo que aclararlo todo en su canal, y muy a pesar de la expectación que había generado entre sus fans, desmintió los rumores asegurando que era todo mentira y que no iba retransmitir la Fórmula 1.

Cristinini no hará de Lobato

Antonio Lobato ha estado un año más al frente de las retransmisiones en nuestro país, y el periodista está dando mucho que hablar en las últimas horas porque su futuro está en el aire. Ni él sabe si va a continuar siendo la voz de la Fórmula 1 en España, pero se lo toma con naturalidad y tranquilidad. En Radio Marca ha deslizado que la decisión no está en su mano en estos momentos, pero sin cerrar la puerta a su continuidad.

«Estamos pendientes de qué va a ocurrir. Movistar ha terminado sus derechos de Fórmula 1 y ahora los tiene DAZN. Si DAZN tiene algún interés en ponerse en contacto conmigo y en que sigamos adelante pues hablaremos y sería genial. Y si no, porque tienen otras ideas en su cabeza, también sería genia. Están en su derecho si quieren hacer cosas diferentes. Vamos a esperar a ver qué ocurre».

De hecho, se vivió un emotivo momento cuando le tocó despedirse del Mundial de 2023 y le pidieron unas últimas palabras. «Ha sido un placer. Ya he perdido la cuenta. Es el final de mi decimoctava temporada. Es bueno porque cumplimos años y experiencia. Fernando nos lo ha enseñado, seguimos a pesar de los años manteniendo toda la ilusión», dijo Antonio Lobato, refiriéndose a Fernando Alonso como guía en cuanto a pasión por el oficio de cada persona.

«Nos apasionamos por las cosas que hacemos y eso es bonito», se despedía el periodista, dejando la puerta abierta de par en par a su continuidad en las narraciones de la Fórmula 1, que pasará a partir de 2024 a emitirse exclusivamente en DAZN. Sin embargo, el pasado sábado, lejos de arrojar luz sobre el asunto, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que invitaba a pensar incluso en una retirada.

«Terminamos gira juntos. Yo mañana, vosotros hoy. Yo intentando emocionar a la gente con las carreras y vosotros llenando el alma de miles de personas con vuestras canciones. Un privilegio poder escucharos de nuevo y volver a sentir tan dentro vuestra música», escribía Antonio Lobato en su perfil oficial, un mensaje dedicado a la banda española La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que puso fin a su gira en el WiZink Center de Madrid.