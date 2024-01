Cristiano Ronaldo pone en duda el The Best de Messi: «Estos premios están perdiendo credibilidad»

Cristiano Ronaldo ha dado su opinión sobre los premios The Best y el Balón de Oro, después de que el ganador haya sido Leo Messi. El futbolista del Al Nassr ha señalado que estos galardones «están perdiendo credibilidad». El portugués ha atacado los criterios que sirven para elegir a los ganadores y, en un apartado más personal, ha reivindicado su buen año en el apartado goleador, en el que ha conseguido superar a Haaland, Mbappé o Kane como máximo goleador de todo el 2023.

Cristiano ha destacado que «es difícil marcar goles», independientemente de la liga en la que se haga. El luso hizo un total de 54 tantos en el último año natural, lo que le llevó a ser el máximo goleador del año y a ganar el Premio Maradona en los Globe Soccer Awards. «Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane», ha apuntado.

El futbolista ha recuperado su mejor estado de forma en Arabia Saudí, donde se marchó hace ya un año, tras dejar la Premier League: «Sé que sorprende si echas la vista atrás y miras lo que pasó en el Manchester United y en la selección, donde la gente ya me daba por perdido. La verdad es que me concentró, hice una excelente pretemporada en el Al-Nassr».

En una entrevista concedida al diario portugués Record, tras la entrega de los Globe Soccer, en los que se llevó tres premios –mejor jugador de Oriente Medio, mejor jugador para los fans y el premio Maradona al máximo goleador del año–, Cristiano Ronaldo ha dejado claro que sigue teniendo ambición y que el hecho de haberse ido a una liga menor, como la saudí, no le hace perder su hambre de gol y de títulos: «Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal».

Cristiano duda del The Best de Messi

Sin embargo, las palabras de Cristiano Ronaldo que más han llamado la atención han sido sobre el Balón de Oro y los premios The Best, una vez que se ha confirmado que el ganador ha sido Messi. Especialmente, se ha referido a este último, después de la polémica generada en la última edición, en la que no se tenía en cuenta el Mundial y, aún así, el galardón fue para el argentino. «Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best», reveló el portugués.

Cristiano, que a lo largo de su carrera ha acumulado premios de este tipo, sobre todo en su etapa en el Real Madrid, ha apuntado que, para él, «estos premios están perdiendo credibilidad», antes de lanzar un claro dardo a Leo Messi al señalar que «hay que analizar toda la temporada». «No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan», ha finalizado.