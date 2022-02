Látigo Serrano da su visión sobre el partido invisible de Cristiano Ronaldo en el Metropolitano y la sensación, cada vez más extendida, que CR7 se ha convertido en la mitad del jugador que fue. A sus 37 años y enrolado en un Manchester United que no juega a nada, el crack luso se mira al espejo y ya no se ve ni tan guapo, ni tan bueno. ¿Estaremos ante el last dance del mayor goleador de todos los tiempos?