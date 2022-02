El Atlético de Madrid recibe al Manchester United en la ida de los octavos de final de la Champions League 21/22. El partido se disputa este miércoles 23 de febrero a partir de las 21:00 horas en el Wanda Metropolitano. Sigue en directo y online el minuto a minuto, resultado y goles en directo del partido de Champions entre Atlético de Madrid y Manchester United.

¡Rueda el balón! ¡ARRANCA EL PARTIDO!

¡La pone en movimiento el Manchester United! ¡Empieza el partido!

ATLÉTICO 0-0 MANCHESTER UNITED.

Recordamos los onces del Atleti – United:

ATLÉTICO: Oblak, Lodi, Reinildo, Giménez, Savic, Vrsaljko, Herrera, Kondogbia, Llorente, Joao Félix y Correa.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford y Cristiano Ronaldo

¡Suena en la megafonía del Metropolitano el himno de la Champions League! ¡Todo listo para vivir un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Manchester United!

20:57. ¡Salen los jugadores al césped!

¡Ya saltan al césped los jugadores del Atlético de Madrid y Manchester United! Ambientazo en el Metropolitano para vivir este partido de la Champions League en directo.

20:55. Hategan, árbitro del Atleti – United:

El rumano Ovidiu Hategan es el encargado de dirigir el choque de ida de los octavos de final entre Atlético de Madrid y Manchester United en la Champions League.

20:52. Rangnick: “Simeone es el entrenador más apasionado de Europa”

Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, analizó en rueda de prensa la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. «Diego Simeone es probablemente el entrenador más apasionado de Europa. Ha impreso su estilo y su carácter en un equipo que refleja esa emoción. Necesitamos igualar el nivel de energía y pasión en los dos partidos», dijo el técnico de los red devils.

«Nos hemos asegurado de que nuestros jugadores se recuperasen en los últimos días y quizá tengamos algunas piernas frescas en el campo, mañana veremos. Tenemos que estar mentalmente preparados para un ambiente emocionante y apasionado, si no hostil. No creo que la eliminatoria se resuelva mañana, lo hará en la vuelta en Old Trafford», añadió.

20:47. Se retiran los jugadores a vestuarios

Acaba el calentamiento en el Metropolitano, ya se retiran los jugadores a vestuarios para escuchar la última charla técnica previa a este partido de ida de los octavos de final entre el Atlético de Madrid y el Manchester United.

20:42. La advertencia de Simeone

En rueda de prensa, Simeone analizó al rival del Atlético de Madrid esta noche en Champions League. El técnico rojiblanco recalcó la senda de éxito del equipo desde la llegada de Rangnick al Manchester United. «Nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo. De los últimos 14 partidos, sino he leído mal y no he visto mal los partidos, ha perdido solamente uno. La llegada de su entrenador le ha dado solidez, trabajo en equipo, compromiso… El Manchester United está en la cuarta posición de su Liga. Ha evolucionado desde la llegada del entrenador. Es un equipo intenso, dinámico, de mitad de cancha hacia adelante muy valiente y con muy futbolistas individualmente», dijo el argentino.

20:35. El regreso de De Gea

Curiosamente el encuentro de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Manchester United supondrá el reencuentro de David De Gea con la que fue su afición antes de marcharse a la Premier League. El portero no había disputado hasta ahora ningún encuentro ante su antiguo equipo.

20.27. Tiempo de calentamiento en el Metropolitano

Poco más de media hora para que ruede el balón de la Champions League sobre la alfombra verde del Metropolitano en este choque entre Atlético de Madrid y Manchester United. Ya calientan sobre el césped los jugadores de ambos conjuntos.

20:23. La bestia ‘dormida’

La gran amenaza para el Atlético de Madrid desde que saliera la papeleta del Manchester United en el sorteo de los octavos de final es Cristiano Ronaldo. El portugués tiene en los rojiblancos a una de sus víctimas favoritas. El luso ha marcado 25 goles al Atlético en 35 enfrentamientos precedentes, varios de ellos en Champions League. De hecho, el de Madeira ha logrado dos hat-tricks en cruces de la máxima competición europea de clubes con los rojiblancos como testigos.

El Atlético resopla al conocer la mala racha goleadora de Cristiano Ronaldo, que sólo ha logrado marcar un gol en este 2022, alcanzando varios partidos consecutivos sin marcar en una racha que no vivía desde su anterior etapa como jugador del Manchester United. Pero el delantero se sabe en su competición fetiche y puede que llegue con más hambre que nunca para tratar de perforar la portería de Oblak. En juego, su primer gol en el Metropolitano después de irse sin marcar en las tres anteriores visitas.

20:13. Caminos paralelos

Tanto Manchester United como Atlético de Madrid presentan los mismos números en cuanto a goles encajados en su campeonato doméstico -34 tantos- y durante la fase de grupos de la Champions League -doce-. Un aspecto que preocupa a ambos y es que aunque se haya perdido el valor doble de los goles en campo contrario en el campo rival, el Atlético de Madrid ha puesto especial atención a tratar de dejar a cero la portería defendida por Oblak.

Ambos pelean por puestos de Champions en la Liga y en la Premier League y tanto los madrileños como los ingleses lograron la victoria en su último partido antes de este enfrentamiento en Champions. El Atlético ganó a domicilio al Osasuna (0-3), mientras que el Manchester United hizo lo propio ante el Leeds (2-4).

20:07. Un único precedente

El único enfrentamiento anterior entre Atlético de Madrid y Manchester United se produjo en los octavos de final de la Recopa de Europa de 1991/92. Los rojiblancos ganaron la eliminatoria después de hacer valer el 3-0 que se vivió en Madrid. En la vuelta empataron a 1 en Old Trafford.

20:04. ¡Once del Manchester United!

Se confirma también el once del Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford y Cristiano Ronaldo.

🚨 The #UCL team news is in, Reds! Here’s how we’ll line up in Madrid… 🇪🇸#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 23, 2022

20:02. ¡Once del Atlético de Madrid!

Simeone ya tiene a sus once hombres para en el encuentro de Champions en el Metropolitano. El Atlético sale con: Oblak, Lodi, Reinildo, Giménez, Savic, Vrsaljko, Herrera, Kondogbia, Llorente, Joao Félix y Correa.

El once de nuestro Atleti 👊🏼❤️🤍 pic.twitter.com/WLiQhiVoFI — Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2022

20:00 horas – Bienvenidos al directo del Atlético vs. Manchester United:

¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a la narración en directo y online del Atlético de Madrid – Manchester United, duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League! Esta noche volverá a sonar el himno de la Champions League en el Wanda Metropolitano antes de un emocionante choque entre los rojiblancos y los red devils y ya estamos aquí para vivir este encuentro.

El Atlético de Madrid recibe en casa al Manchester United con la misión de dejar bien encarrilada la eliminatoria antes de viajar a Old Trafford. El equipo de Diego Pablo Simeone viene cargado de confianza tras el buen partido en el último encuentro de Liga en el que golearon al Osasuna. Eso sí, el conjunto colchonero afronta el duelo con importantes bajas como la de Koke, por lesión, o Carrasco, por sanción, aunque recuperan a Thomas Lemar.

El Manchester United visita la capital española para medirse al conjunto rojiblanco en la Champions League. El equipo inglés llega con Cristiano Ronaldo como principal baluarte en su competición fetiche, aunque el luso atraviesa por una etapa en la que anda reñido con el gol. Hoy Oblak será su principal desafío.

Enseguida conoceremos las alineaciones elegidas para este Atlético de Madrid – Manchester United que vas a poder seguir en directo y online a través de OKDIARIO. Repasaremos algunos datos y curiosidades en la previa del encuentro y una vez eche a rodar el balón sobre el césped del Metropolitano viviremos el minuto a minuto, con las jugadas más destacadas, los goles y el resultado en vivo del Atleti – Manchester United. ¡Comenzamos!

El partido de la ida de los octavos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y Manchester United se emite a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones el miércoles 23 de febrero a partir de las 21:00 horas. En OKDIARIO encontrarás la narración en directo y online con el minuto a minuto, goles y resultado del partido del Atlético en la Champions hoy.