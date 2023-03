Crecen los rumores de romance entre Shakira y un conocido presentador de televisión

Shakira tuvo la oportunidad de ir a un partido de hockey para apoyar a los New York Islanders en su reciente viaje a Estados Unidos. No tuvo reparos a la hora de fotografiarse viendo el encuentro junto al presentador de The Voice, Carson Daly, desatando así una catarata de rumores acerca de un posible romance entre ambos. Así, su viaje a Estados Unidos habría tenido otra razón además de acudir al show de Jimmy Fallon.

El presentador de televisión y Shakira publicaron una foto en las redes sociales y los Islanders publicaron una imagen presumiendo de que una estrella como la cantante colombiana animara a su equipo. Poco después, la NHL volvió a publicar la foto y los «me gusta» comenzaron a llegar también para la cuenta de la liga americana. Rápidamente, muchos medios de comunicación aseguraron que entre ambos podía haber algo más que una amistad. Si fuera así, su viaje a Nueva York habría tenido otra razón además de acudir al show de Jimmy Fallon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NHL (@nhl)

Una Shakira que ha dado mucho que hablar por su actuación en el show de Jimmy Fallon y por algunas de sus declaraciones en el programa del cómico, lanzando dardos a Piqué pero más suaves que en ocasiones anteriores: «Lo difícil de esta canción es que se ha convertido en una especie de himno para muchas mujeres ahí fuera. He tenido un año realmente difícil después de mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una forma saludable para mí de canalizar mis emociones. Tuve que soportar tanta mierda».

Este martes, el ex futbolista respondía por primera vez a la cantante, su ex pareja y madre de sus hijos: «No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien».