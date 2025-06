La confesión más loca de Guardiola sobre un futbolista: «Le voy a demostrar a este gitano…»

Pep Guardiola y el Kun Agüero forman parte de la historia dorada del Manchester City. Durante cinco intensas temporadas, desde la llegada del técnico catalán en 2016 hasta la despedida del delantero argentino en 2021, ambos fueron protagonistas de un ciclo repleto de éxitos que cimentó al club inglés como una referencia del fútbol europeo. Pero más allá de los títulos y los números, el vínculo entre el técnico y el goleador estuvo marcado por una relación peculiar, llena de respeto, adaptación mutua y momentos para el recuerdo. Uno de ellos, el más emotivo y divertido, fue revelado recientemente por Guardiola en una entrevista para el canal de YouTube xBuyer.

Durante su charla con los hermanos Ruiz, Javier y Eric, Guardiola desveló la reacción que tuvo el Kun Agüero cuando se le comunicó que no seguiría en el club al término de la temporada 2020-21. Lejos de venirse abajo, el delantero respondió con lo que mejor sabía hacer: marcar goles. «El día que le comunicamos que no íbamos a renovarle, fue muy difícil. Ese día metió doscientos goles en el entrenamiento. Hizo una cara de ‘le voy a demostrar a ese gitano qué soy bueno’», confesó Pep entre risas, en una muestra de la complicidad que ambos habían alcanzado pese a los roces iniciales.

Y es que la convivencia entre Guardiola y Agüero no siempre fue sencilla. En los primeros meses del técnico en el banquillo del City, las dudas sobre la idoneidad del argentino en su esquema eran constantes. Incluso el club exploró la opción de fichar a Pierre-Emerick Aubameyang, entonces figura del Borussia Dortmund, lo que generó tensiones con el delantero. A pesar de ello, Agüero terminó esa campaña 2016-17 con 33 goles, su mejor registro desde su llegada al Etihad en 2011.

Con el paso del tiempo, el respeto mutuo prevaleció. Guardiola, exigente con la presión alta y el compromiso defensivo, entendió que debía adaptar su libreto para sacar lo mejor del argentino. «No te voy a hacer correr porque no eres de presionar, pero gáname los partidos», le habría dicho Pep al Kun, según reveló el propio Agüero en una entrevista. El acuerdo tácito funcionó: mientras Guardiola exigía al máximo a su plantilla, Agüero respondía con goles y calidad, consolidándose como el máximo goleador histórico del club.

En su despedida, el Kun Agüero selló su legado con dos goles ante el Everton, en su último partido en el Etihad Stadium. Para Guardiola, fue la culminación de una relación que empezó con recelo, pero que acabó en aprecio genuino. «Para mí fue un privilegio entrenarlo. Tenía un talento único», afirmó el técnico, visiblemente emocionado al recordar a quien considera uno de los jugadores más humildes y determinantes que ha dirigido.

Además de rememorar esta simpática anécdota, Guardiola repasó en la entrevista su visión del fútbol, su método de trabajo y los desafíos que supone mantenerse al frente de un club de élite durante una década. En su análisis, el técnico de Sampedor dejó claro que la clave está en reinventarse: «Si siempre hiciese lo mismo, sería un peñazo. Siempre hay que cambiar cosas para que no sea aburrido, Es darle lógica, no provocar dolores de cabeza a los jugadores… e ir cambiando cosas para que no sea muy aburrido. Ya voy a cumplir 10 años en el Manchester City, y si siempre hiciese lo mismo, lo mismo, lo mismo… Sería un peñazo. Siempre hay algo y piensas ‘voy a probar esto».

«¿Mi consejo personal para que a los jóvenes no se les suba a la cabeza? A esta generación joven que sale ahora tengo poco que decir, nosotros la sufríamos mucho más. A mí me costó… Sales al Camp Nou, 50 periodistas en la rueda de prensa, ser juzgado… Pero teníamos veteranos que te protegían. Y alguna colleja también… que es la mejor manera para aprender», explica Guardiola sobre los jóvenes de hoy en día y el éxito prematuro, con guiño al Barça: «Ahora ves a los jugadores del Barcelona y parece que juegan en el patio. Van a jugar semifinales de Champions o en el Santiago Bernabéu contra el Madrid con 17 ó 19 años y parece que están en el patio de la escuela».