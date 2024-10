El viral ataque del Kun Agüero a Pedro Sánchez: «Crea muchos vagos»

Las críticas a Pedro Sánchez cada vez llegan por parte de más ciudadanos. El presidente del Gobierno no tiene una gran imagen entre los españoles y en esta ocasión ha sido atacado de forma sorprendente por el ex futbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, que lanzó una dura crítica contra Pedro Sánchez por su forma de hacer política y de gobernar en España.

El ‘Kun’ Agüero, ya retirado y centrado en otras actividades como la de ser presidente de un equipo de la Kings League, el torneo que dirige Gerard Piqué, sorprendió con una inesperada crítica a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no salió bien parado de las palabras del ex futbolista argentino, que arremetió contra el líder del Ejecutivo de la Nación en directo.

«Me he levantado a las cuatro de la tarde, ¿está mal? Además, a Pedro Sánchez le gusta que se levanten tarde porque cría muchos vagos», dijo Sergio Agüero ante la sorpresa de unos y las risas de otros. Esta frase la dijo el ex jugador de Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, entre otros equipos, cuando estaba analizando el partido de su equipo, Kunisports, en la mencionada Kings League.

Este ataque a Pedro Sánchez por parte de Agüero se volvió rápidamente viral, con numerosos comentarios por lo dicho en directo, especialmente la parte de que Sánchez «cría muchos vagos». Tras esa frase, el ex futbolista argentino, gran amigo de Leo Messi, entre otras cosas, prefirió no decir más aprovechando que se iniciaba la segunda mitad del encuentro que en ese momento se jugaba en la Kings League.

EL COMENTARIO DE EL KUN AGÜERO SOBRE… PEDRO SÁNCHEZ 😳😳😳😳😳😳😳😳#KingsLeague pic.twitter.com/H97dVjUL3h — Universo Kings League (@UniversoKingsL) October 6, 2024

A buen seguro que estas palabras de un referente para muchas personas, especialmente para jóvenes, como es el Kun Agüero no habrán sentado nada bien en Pedro Sánchez, acostumbrado a no aceptar este tipo de críticas. En La Moncloa siempre se ha querido dar una imagen de presidente abierto y cercano a los jóvenes, pero en este caso, en una competición que ven tantas jóvenes, Sánchez fue criticado de esta forma por un ex jugador de fútbol tan famoso como Agüero.