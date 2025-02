Antony James, ex nadador olímpico británico, se encuentra en el centro de un escándalo tras ser condenado a 21 años de prisión por la violación de dos chicas menores de edad. Este caso ha conmocionado a la sociedad de Gran Bretaña, dado que Antony James es una figura pública, un deportista que en su día fue conocido por sus logros en las piscinas. La sentencia fue dictada por un tribunal que escuchó testimonios desgarradores de las víctimas, quienes valientemente decidieron denunciar los abusos sufridos.

La investigación reveló que el nadador no solo violó a las menores, sino que también las obligó a mantener relaciones sexuales con hombres desconocidos. Este comportamiento deplorable ha sido calificado como una grave violación de la confianza y de la integridad física y psicológica de las víctimas. Los fiscales manifestaron que los actos cometidos por James fueron metódicos y calculados, aprovechándose de su estatus y posicionamiento dentro del mundo del deporte. La defensa del que fuera nadador olímpico en los Juegos de Londres de 2012 intentó minimizar la gravedad de los actos, pero la evidencia presentada fue contundente.

Jueces y jurados expresaron su indignación y horror por las acciones del nadador, subrayando la importancia de proteger a los más vulnerables en cualquier ámbito. Las víctimas, ahora tratando de recuperarse del trauma, han sido apoyadas por diversas organizaciones que trabajan con personas afectadas por abuso sexual. Estos grupos han destacado la valentía de las chicas al hablar y buscar justicia. En muchos casos, las víctimas de este tipo de delitos enfrentan un estigma que les dificulta salir adelante y conseguir el apoyo que necesitan.

La sentencia de 21 años de cárcel marca un paso hacia la justicia, no solo para las víctimas de este caso, sino también como un mensaje contundente de que el abuso no será tolerado, sin importar la imagen pública de quien lo comete. La sentencia es clara y acusa a Antony James, que era especialista en 100 metros mariposa y fue medallista de plata de los Juegos de la Commonwealth, de manipular a las menores de edad para satisfacer sus «necesidades sexuales perversas» entre 2021 y 2022.

Testimonios contra Antony James

El nadador se defendió argumentando que sus contactos sexuales con las menores fueron consensuados, y se jactó en su declaración ante el jurado de los «tríos» que realizó, afirmando que estas jóvenes víctimas tenían más de 16 años en ese momento, pero esto era una mentira que se desmoronó tras el interrogatorio. De hecho, llegó a declarar que «estranguló» a una de las chicas porque «ella me obligó a hacerlo».

Una de las víctimas de Antony James, al que describió como «retorcido y extraño», declaró ante el tribunal que todavía sufre de ansiedad y ataques de pánico: «Me quitaron la persona que se suponía que debía ser; siempre me pregunté qué tipo de chica sería si no me hicieras esto. Después de lo que hiciste, me sentí vulnerable, débil y pisoteada… Acepto que no eres un buen hombre, no me amas y piensas que soy especial; me preparaste para ser exactamente lo que querías y me usaste».

Por su parte, la fiscal Gemma Kneebone declaró que «Antony James manipuló y controló a sus víctimas adolescentes para satisfacer sus propios deseos sexuales. Afirmó que estas jóvenes víctimas tenían más de 16 años en ese momento, pero esto era una mentira que se desmoronó tras el interrogatorio». Y fue más allá: «James era muy consciente de lo jóvenes que eran estas víctimas y se propuso aprovechar esto de una manera verdaderamente atroz… Este procesamiento no habría sido posible sin las pruebas aportadas con tanta valentía por las jóvenes implicadas, y me gustaría agradecerles por apoyar el caso».