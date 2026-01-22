Lo más insólito y polémico: la estrella de los Patriots tiene cuatro hijos ¡en el mismo año!

Escándalo en Estados Unidos. El receptor estrella de los New England Patriots de la NFL, Stefon Diggs, ha vuelto a ser el centro de atención mediática, pero esta vez no por sus impresionantes jugadas ni por sus recepciones clave en el campo, sino por algo que tiene que ver con su vida personal que ha generado un intenso debate en redes sociales y en la prensa rosa.

Recientemente, su ex novia, la influencer y modelo Aileen Lopera, confirmó que una prueba de ADN ha establecido de manera oficial que Diggs es el padre de su hija, Charliee Harper Diggs-Lopera, nacida en abril de 2025. Este resultado cierra un capítulo legal que comenzó en diciembre de 2024, cuando Lopera presentó una demanda de paternidad y manutención mientras aún estaba embarazada, solicitando la custodia legal y física principal de la niña y limitando a Diggs a derechos de visita.

El jugador de 32 años respondió en julio de 2025 cuestionando la certeza de la paternidad y solicitando formalmente la realización de una prueba genética, lo que prolongó el proceso durante varios meses. Según declaraciones de la abogada de Lopera, Tamar Arminak, en noviembre de 2025 ya se había confirmado el resultado positivo, y ahora, a inicios de 2026, la demandante ha presentado una moción para desestimar el caso sin perjuicio, argumentando que «el asunto ha sido resuelto» y expresando el deseo de que ambas partes puedan avanzar como padres en beneficio de la menor.

Stefon Diggs tiene ya seis hijos

La resolución de este litigio llega en un momento particularmente llamativo para la carrera y la imagen pública de Diggs, ya que coincide con informaciones que aseeguran que el jugador ha tenido cuatro hijos durante el año 2025. Además de Charliee con Aileen Lopera, Diggs habría dado la bienvenida a un hijo varón junto a su actual pareja, la reconocida rapera Cardi B, en noviembre de 2025. Este bebé, el cuarto hijo de Cardi (quien ya tenía tres niños de su anterior matrimonio con Offset), fue anunciado con emoción por la pareja y ha sido presentado en redes sociales como Baby Brim.

Las publicaciones virales, incluyendo imágenes compartidas por el propio Diggs durante las fiestas navideñas, muestran al deportista pasando tiempo con varios de sus recién nacidos, lo que ha alimentado especulaciones y memes sobre su prolífica paternidad reciente. Fuentes cercanas al jugador y noticias en medios como Page Six y TMZ han confirmado que, además de estos dos casos destacados, otros dos hijos nacieron en diferentes momentos de 2025 con madres distintas, elevando el total de descendientes reconocidos de Diggs a seis, incluyendo una hija mayor nacida en 2016.

En resumen, Stefon Diggs tuvo cuatro hijos de cuatro mujeres diferentes el pasado año 2025. La situación ha desatado una ola de reacciones en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde usuarios han expresado desde humor sarcástico hasta críticas directas sobre responsabilidad parental, planificación familiar y las implicaciones financieras a largo plazo para un deportista profesional como él. Comentarios como «necesita una vasectomía» o advertencias sobre la manutención infantil una vez que los ingresos millonarios de la NFL disminuyan tras su retirada se han multiplicado, reflejando una mezcla de curiosidad y cierta polémica.