El comentario supremacista de Piqué sobre ser catalán y del Barça

Gerard Piqué y su soberbia, superioridad moral y su forma de entender y mostrar su barcelonismo siempre han estado en foco. La última muestra llega elevando su chulería habitual al contexto de supremacista, supremacista catalán. El último comentario de Piqué sobre qué es ser catalán y ser del Barça que, a más de un aficionado culé que no nació en Cataluña escuece y mucho.

Para Gerard Piqué hay dos tipos de aficionados al Barça, los que nacen y se crían en Cataluña y los que no. Así se resume el discurso supremacista del ex jugador del Barcelona, que afirma que «es imposible» que un francés, brasileño, argentino o italiano, por muy culé que afirme ser, jamás sentirá y entenderá al Barça como los que nacieron en Cataluña.

«Un catalán desde los tres años va al Camp Nou y ha estado toda la vida en el Barça, no podemos pretender que el resto…», explica Gerard Piqué, molesto por la pregunta del conductor del programa de radio al que acudía el ex central de Barça o selección española, entre otros, aludiendo que «si hay una persona que se toma el club con el mismo sentimiento que te lo tomas tú…».

En 27 segons, Gerard Piqué explica per què algú que no és català mai podrà sentir el Barça com ho fa un català. pic.twitter.com/F8pmZgkrEF — Pαυlι (@tontamessi) May 29, 2025

No es la primera vez, y segura que tampoco será la última, que Piqué deja constancia de su supremacismo, de que existen a su juicio culés de primera y de segunda, que no se puede comprender y sentir al Barça de la misma forma si has nacido lejos de Cataluña. En las redes sociales, el vídeo se ha viralizado y no son pocos lo culés no catalanes que han alzado la voz para poner en su sitio a Piqué.

Quina soberana tonteria. Conec a molta gent de fora de Catalunya que sent el Barça inclòs més que alguns culers catalans. No hi han més o menys culers de sentiment per ser o no ser catalans. Més aviat dir el contrari es un insult per molts culers — Jordi Majó (@JordiMajoRuaix) May 29, 2025

«Qué soberana tontería», dice un usuario en las redes tras escuchar las palabras de Piqué, afirmando que conoce «a mucha gente de fuera de Catalunya que siente el Barça incluso más que algunos culés catalanes. No hay más o menos culés de sentimiento por ser o no ser catalanes. Más bien decir lo contrario es un insulto para muchos culés».

Mira que te he apoyado en todo lo que has dicho, pero lo que dices en este vídeo es una catetada de época, vivo en Málaga, soy andaluz, he ido a Barcelona muchas veces y te puedo asegurar que soy igual de culé que el propio escudo @3gerardpique — JESUS MORENO (@jesusflow47) May 29, 2025

Otro usuario le recuerda a Piqué que importa poco donde nacer o vivir para sentir o no al Barça: «Mira que te he apoyado en todo lo que has dicho, pero lo que dices en este vídeo es una catetada de época, vivo en Málaga, soy andaluz, he ido a Barcelona muchas veces y te puedo asegurar que soy igual de culé que el propio escudo».

He viajado 10600km para ver al Barcelona, 3 veces. No hablo catalán. No vivo en Catalunya. No soy de ahí. Pero para mi ser del Barça es lo mejor que hay. — Enrique (@enriqueyervez) May 29, 2025

«He viajado 10600km para ver al Barcelona, 3 veces. No hablo catalán. No vivo en Catalunya. No soy de ahí. Pero para mi ser del Barça es lo mejor que hay», dice otro usuario que responde a las afirmaciones de Gerard Piqué, en un nuevo patinazo del ex blaugrana.