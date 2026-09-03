Colas kilométricas en Carrefour para comprar la bicicleta eléctrica del futuro que además está ahora rebajada

Las bicicletas eléctricas se han convertido en uno de los productos que más interés despiertan entre los que buscan una alternativa cómoda al coche para los desplazamientos diarios y un vehículo con el que disfrutar de escapadas y rutas fuera de la ciudad. La demanda ha crecido de forma espectacular en los últimos años y las grandes superficies deportivas ofrecen modelo de todos los tipos y precios.

Sin embargo, una de las ofertas más llamativas es esta de Carrefour, que está arrsando con la Hidoes HD-B6, una bicicleta eléctrica con aspecto futurista, enormes neumáticos y un potente motor que actualmente aparece rebajada en la cadena francesa de supermercados, donde puede encontrarse por 1.272,99 euros frente a los 1.369 que costaba anteriormente.

La Hidoes HD-B6 tiene una estética que se aleja por completo de la bicicleta eléctrica urbana convencional. Su diseño recuerda más a una motocicleta ligera o a una bicicleta pensada para enfrentarse a terrenos complicados que a los modelos tradicionales que suelen verse en los carriles bici. Uno de sus principales atractivos es su motor de 1.200 W, una cifra que llama especialmente la atención dentro de este segmento. A esto hay que sumar una batería de 48 V y 15,6 Ah, así como sus llamativos neumáticos anchos de 20 pulgadas y 4 pulgadas de grosor, diseñados para ofrecer una mayor superficie de contacto y mejorar la estabilidad sobre diferentes tipos de terreno.

Carrefour y su bicicleta eléctrica futurista

Precisamente esta combinación de potencia y diseño todoterreno es uno de los motivos por los que este tipo de bicicletas se ha puesto tan de moda. Ya no se trata únicamente de contar con una pequeña ayuda eléctrica para llegar al trabajo sin demasiado esfuerzo. Muchos buscan ahora modelos capaces de ofrecer una experiencia diferente, con suspensiones, ruedas de gran tamaño y una estética mucho más agresiva. La Hidoes HD-B6 responde a esa tendencia con un diseño robusto y una estructura pensada para circular sobre superficies variadas, desde el asfalto hasta caminos de tierra o grava.

Otro de los aspectos que llaman la atención es su capacidad de carga. La información del fabricante señala una carga útil de hasta 150 kilos, mientras que la bicicleta incorpora frenos de disco, iluminación LED y elementos pensados para mejorar la experiencia de conducción. Su peso y dimensiones, sin embargo, también reflejan el carácter robusto del conjunto, por lo que no se trata de una bicicleta convencional pensada para transportar o guardar con la misma facilidad que un modelo urbano ligero.

Lo más interesante para quienes estaban esperando una oferta es sin duda el precio. Carrefour tiene actualmente la Hidoes HD-B6 por 1.272,99 euros frente a los 1.369 euros de su precio de lanzamiento. La oferta aparece como exclusiva online y el producto está vendido por un tercero dentro del marketplace de Carrefour, con envío gratuito según las condiciones mostradas en la ficha del producto. Su actual rebaja de 100 euros hace que sea una de esas ofertas que pueden despertar un gran interés, aunque antes de comprar un modelo de estas características conviene revisar detenidamente su configuración y la normativa española aplicable para asegurarse de que el uso previsto cumple con todos los requisitos legales.