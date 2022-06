El chef Canales y el seleccionador Arenal dan con el menú óptimo para recuperarse de un triatlón

Bilbao se convertirá durante el próximo mes de septiembre en el epicentro del triatlón, con la disputa del 17 al 24 de septiembre del Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte Bilbao Bizkaia en el que se darán cita 8.000 participantes en las diferentes pruebas europeas. Durante esos días, no sólo el deporte será el gran reclamo, sino que también compartirá protagonismo con la rica gastronomía vasca. El seleccionador nacional de triatlón, Iñaki Arenal, ha charlado con el chef Fernando Canales y han pincelado una interesante propuesta culinaria: un menú óptimo para la recuperación de los deportistas tras las exigentes pruebas del Triatlón, pero también todo un manjar para quien quiera disfrutar de los productos de la cocina local.

Para calentar motores ante el Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte -del 17 al 24 de septiembre-, el seleccionador nacional Iñaki Arenal y el prestigioso chef Fernando Canales comparten mesa y mantel en el restaurante Etxanobe, en una charla de la que nace una interesante propuesta: un menú óptimo para la recuperación tras competir en el Europeo y de disfrute para cualquier paladar que quiera saborear los ricos productos de la cocina local vasca.

El chef Canales, bilbaíno de nacimiento y que ostenta una ‘estrella Michelín’, dos ‘soles en la guía Repsol’ y otros numerosos prestigiosos premios, no tiene duda de cuál es el ingrediente estrella que no puede faltar en el mejor menú de recuperación tras participar en el Europeo. «Quinoa de verduras y cigalitas de entrante. Chipirón a la brasa y solomillo de buey al carbón como platos principales. Y a los postres, un gratinado de piña natural con yogur y pistachos»: son los platos que componen la propuesta con pleno sabor vizcaíno.

Tanto Canales como Arenal coinciden en que participantes y acompañantes van a disfrutar durante esos días no sólo de la pasión por el deporte, sino también de la gastronomía vasca. Entre ambos desgranan el menú más indicado para recuperarse de las pruebas, pero también para darse un buen homenaje con productos de calidad y sanos, provenientes en gran parte de la tierra, la huerta y las aguas del Mar Cantábrico.

«Pondría chipirón, tiene la fama de ser el mejor. Descubrimos que las bacterias de la mano y el cloro del agua lo intoxican. El 80% del chipirón lo limpio yo, tengo 60 años y llevo 40 en la cocina y eso que tengo un equipo de 12 cocineros… Lo hacemos a la brasa, cortadito, es espectacular», relata Canales. También cuida con mimo otros productos como el tomate o el pimiento choricero, clave en la popular salsa vizcaína. “Tenemos tomate de calidad en cuanto a su procedimiento y maduración. Es importante que sea de un lugar cercano (…). El pimiento del país, que se hace frito y se utiliza para hacer la salsa vizcaína”, explica.

El secreto de la quinoa

Aparte de su pasión por la cocina, Canales ama el surf, deporte que practica habitualmente. Ello sumado a las horas que se pasa en los fogones, le obligan a recurrir a una importante fuente de energía que encuentra en la quinoa. “Estoy 2-3 horas y salgo tan casando del agua que no tengo fuerzas ni para comer. Me alimento mucho con quinoa que tiene el ente glucémico muy bajo y se va convirtiendo en glucosa lentamente y me da mucha resistencia” explica Canales.

Arenal pregunta también por el postre, la guinda a un menú pensado para que un deportista pueda recuperarse perfectamente de cualquiera de las pruebas que se celebrarán en septiembre en Bilbao. “Tenemos un postre hecho a base de piña natural. Tiene enzimas que cocinamos y con el que hacer mus de piña natural con la que te metes muchas enzimas que te ayudan a destruir la proteína y poder hacer una buena digestión”, apunta el chef. En suma, un completo menú para los deportistas y una tentación también para cualquier paladar.