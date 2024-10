Checo Pérez ataca a Red Bull y se excusa en que no le dan el mismo coche que a Verstappen

Checo Pérez ha atacado a Red Bull en la previa de su Gran Premio de casa, en México, por no tener las mismas actualizaciones en su monoplaza que Max Verstappen. El piloto mexicano mandó un mensaje a su equipo para que pueda ayudar a ganar el Mundial de Constructores, que ahora mismo lidera McLaren con 40 puntos de ventaja sobre el equipo de la bebida energética.

El segundo de a bordo de la escudería que ha dominado el Mundial en los últimos años ha reiterado la necesidad de que Verstappen y él lleven las mismas evoluciones en el coche: «Si queremos ganar el título, ambos debemos tener los coches con el mejor rendimiento y las mejores actualizaciones. Ahora tenemos algunas de las mejoras y México será diferente a Austin, esperemos ganar», señaló en rueda de prensa.

Cuando le preguntaron a Checo Pérez por la diferencia en décimas entre las piezas que llevó Verstappen en su monoplaza en Austin y las que llevó él, el mexicano prefirió no desvelar los datos. Aunque estas declaraciones señalan una vez más que ambos pilotos no corrieron con el mismo paquete en el trazado americano: «Las cifras se mantendrán a nivel interno. Conocemos la diferencia de tiempo, pero no lo voy a decir».

No obstante, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, contradijo las declaraciones de Checo Pérez sobre que Verstappen y él no llevan las mismas actualizaciones en el coche: «Los dos coches llevan las evoluciones», señaló el británico en FOX Sports. De esta manera, el ex piloto señala directamente a su piloto y se defiende de las acusaciones del mexicano.

Pérez pone de excusa que no le dan el mismo coche que a Verstappen para justificar sus malos resultados. Ahora mismo, el mexicano es octavo en la clasificación del Mundial, a 17 puntos de George Russell. Es decir, Checo es el último de los cuatro equipos que están un punto por encima del resto (Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes).

Pérez, sobre el Mundial de Constructores

Respecto al Mundial de Constructores, Pérez reiteró que Red Bull debe seguir con el mismo enfoque que llevaban hasta ahora aunque ahora se haya sumado Ferrari a esta pelea: «Tener a los Ferrari ahí no cambia nada. Queremos ganar el Mundial de Constructores. Terminar 2º o 3º no supone una diferencia. Queremos ganarlo y para eso necesitamos a los dos coches rindiendo al máximo nivel y con el mejor paquete posible también», señaló.

«Austin no fue un buen fin de semana. El suelo no resultó ser una gran mejora como vimos con Max y no fue un buen fin de semana. No pude tener confianza. Pero México es un circuito distinto y traemos cambios aquí y a ver si podemos estar por la batalla por la victoria», dijo el mexicano.

Respecto al GP de México, Checo Pérez confía en poder salir del bache de malos resultados con Red Bull delante de su gente: «Hemos tenido buenas carreras en el pasado en México y siempre hemos sido competitivos aquí. Hemos peleado por podios y victorias así que espero que podamos estar a ese nivel».

«La inercia en la F1 es importantísima. Si te subes al coche y todo funciona y estás tan por delante de los demás, que tienen problemas, ayuda. Pero creo que es lo mismo para todos. Este deporte se trata de la última carrera. Si obtengo un buen resultado aquí, mi temporada puede dar la vuelta. Lo importante es poder encontrar esta comodidad con el coche que ahora mismo no tenemos y no logramos desbloquear el potencial del coche. Intentamos muchas cosas durante el fin de semana que hace que este Gran Premio sea más difícil», agregó.

Checo Pérez confía en seguir en Red Bull

Por último, el piloto mexicano habló sobre los rumores que le sitúan fuera de Red Bull el próximo año: «Siento que estoy en el mismo barco que el equipo. Estamos trabajando para resolverlo. Encontramos un gran problema en Monza y después de Monza pensábamos que estábamos encontrando la dirección a seguir, pero esto es F1, y hay veces que los resultados no llegan y simplemente tienes que agachar la cabeza, centrarte en lo que puedes controlar y el resto es algo que no debería molestarme».

Desde que renovó con el equipo, el mexicano ha entrado en una espiral negativa de resultados y esto ha provocado que aumenten los rumores sobre su posible marcha de la escudería austriaca. Tiene contrato hasta 2026, pero se podría ver cortado por los malos resultados que está obteniendo en los últimos grandes premios.