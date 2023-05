La increíble historia de Cerci, el ex-jugador del Atlético de Madrid, recorre Italia como la pólvora. Sucedió después de la final de Copa entre el Inter y la Fiorentina en Roma. El futbolista fue asaltado por dos atracadores con pistola, pero al darse cuenta de que el arma era de juguete no sólo no les dio ninguna de sus pertenencias, sino que acabó insultándoles y dándose media vuelta y marchándose sin que los asaltantes, que ya están siendo buscados por la policía, pudieran reaccionar. No es la primera vez que hace algo así. Cerci, el azote de los delincuentes.

Alessio Cerci, un tipo muy peculiar que a sus 35 años está sin equipo tras jugar el año pasado con el Arezzo, en la Cuarta División italiana, había ido al Estadio Olímpico romano a ver el partido entre el Inter y la Fiorentina que se disputó el pasado miércoles, y que finalizó con victoria 1-2 de los lombardos gracias a dos goles del argentino Lautaro Martínez. A la salida atravesó una zona muy poco iluminada y ahí se encontró de frente con los dos asaltantes, de los que no se conocen por ahora más detalles.

Dotado de una sorprendente sangre fría, Cerci no sólo no perdió los nervios, sino que tras percatarse de que le estaban amenazando con un arma falsa tomó el control de la situación y fue él quien acabó amedrentando a los atracadores, que permitieron pese a su superioridad numérica que el jugador se diera media vuelta y se marchara.

El ex-delantero internacional italiano, que jugó en 2015 con el Atlético de Madrid, con quien apenas disputó siete partidos de Liga, se dirigió a la comisaría más cercana para explicar lo que había sucedido a interponer una denuncia para la que aportó una completa descripción de los asaltantes, que le habían encarado a cara descubierta.

El suceso ha sido muy comentado en Italia porque no es la primera vez que Cerci reduce a un delincuente. En julio de 20021 estaba jugando a la play en casa de su amigo El Shaarawy, delantero de la Roma, cuando se percató de que un ladrón intentaba robarle el Lamborghini que tenía aparcado a la puerta. Cerci se fue tras él, le redujo tras arrojarle al suelo y llamó a la policía para que le detuviera. El asaltante interpuso una denuncia contra él por haberle provocado una lesión.