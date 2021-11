El Celta de Vigo se enfrenta al FC Barcelona en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Santander. Los culés tienen cita en Vigo para medirse al conjunto gallego en el estadio de Balaídos en un partido que comenzará a partir de las 16:15 horas (una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias). El partido del Barcelona contra el Celta de Vigo se puede ver en el canal Movistar LaLiga de Movistar+. Además, puedes seguir el minuto a minuto, goles y resultado online en vivo a través de la web de OKDIARIO. El árbitro será Alejandro Hernández Hernández.

A la espera de Xavi Hernández, el fútbol sigue. Tras la trascendental victoria ante el Dinamo de Kiev en Champions League, Sergi Barjuán buscará su primera victoria en Liga Santander en el que será posiblemente su último partido al frente del primer equipo, regresando al Barça B. Xavi está a punto y será oficial en las próximas horas pero no se sentará al frente del banquillo culé hasta después del parón, ya con tiempo para trabajar y prepara el que será su primer choque, un derbi ante el Espanyol.

En el Barça de caída libre sin paracaídas las malas noticias van una detrás de otra. Ayer se conocía la enésima lesión de Ousmane Dembélé solo dos días después de su reaparición y también la lumbalgia de Dest, dos bajas sensibles que complican más aún los planes del Barça, que sigue sin poder contar con Piqué, Braithwaite, Agüero o Pedri y posiblemente tampoco con Sergi Roberto.

Sergi tendrá que hacer de nuevo encaje de bolillos para formar un once con poco margen a la creatividad. Sin Piqué, las opciones en la zona central pasan por Eric García, Araujo o Lenglet, de ahí saldrá la terna de centrales. Mingueza volverá a ocupar el lateral diestro. Nico y Gavi apuntan de nuevo a titulares, con la duda de si habrá alguna novedad llámese Riqui Puig o Coutinho.

Por su parte, el Celta de Vigo llega también con alguna que otra baja sensible como Brais Méndez, por acumulación de tarjetas, o Santi Mina, con una lesión que le mantiene out. Hugo Mallo es duda en el lateral diestro. Pocas dudas para Coudet en su once en cualquier caso, ya que solo contemplan posibles cambios en ataque, con Iago Aspas fijo y Solari o Galhardo como alternativas.

¿A qué hora juegan el Celta de Vigo – Barcelona?

Si te estabas preguntando por el horario del Celta de Vigo – Barcelona de Liga Santander de este sábado 6 de noviembre es a partir de las 16:15 horas -las 15:15 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el Celta de Vigo – Barcelona?

El partido tendrá lugar en el estadio de Balaídos (Vigo, España).

¿Dónde ver el Celta de Vigo – Barça online en directo y por televisión?

El partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona de este sábado 6 de noviembre se puede ver por televisión de pago a través del canal Movistar La Liga. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Liga Santander con la narración en directo y online del Celta – Barça, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Celta de Vigo – Barcelona

Celta de Vigo: Dituro; Mallo, Murillo, Araujo, Galán; Tapia; Denis Suárez, Beltrán, Nolito; Solari y Aspas.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Nico, De Jong; Gavi, Memphis y Ansu Fati.