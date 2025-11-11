Casi regalada: Decathlon rebaja la bici de montaña que todos los ciclistas quieren tener

Si estás pensando en empezar a salir en bicicleta o renovar la tuya sin dejarte medio sueldo, Decathlon ha dado en el clavo con esta rebaja. El gigante francés del deporte ha bajado el precio de la Rockrider ST 120 de 27,5 pulgadas y cuadro de aluminio, un modelo que combina fiabilidad, comodidad y un diseño pensado para disfrutar de las rutas sin complicaciones. Lo mejor es que ahora está rebajada y cuesta 339,99 euros, un precio por el que no puedes comprar una bici así de cualquier otra marca.

Esta Rockrider es perfecta para enganchar a los que se inician en el mountain bike o buscan una bicicleta para usar tanto en caminos de tierra como en ciudad. Su transmisión monoplato de 8 velocidades simplifica los cambios y evita líos de mantenimiento, mientras que su suspensión delantera de 80 mm absorbe bien los baches y piedras de las pistas más irregulares. Con sus ruedas de 27,5 pulgadas y frenos de disco mecánicos, ofrece una conducción estable y segura, perfecta para rutas de fin de semana o salidas con amigos por senderos de dificultad media. Además, su peso ronda los 15 kg, lo que la hace bastante ligera dentro de su categoría.

La bicicleta Rockrider ST 120, rebajada

Uno de los puntos fuertes de la RockriderclST 120 es su geometría cómoda, pensada para mantener una postura más recta y relajada. Esto se agradece mucho si no estás acostumbrado a pasar horas sobre el sillín o si simplemente prefieres una experiencia menos exigente que la de una bicicleta de competición. No hay que olvidar que Rockrider, la marca propia de Decathlon especializada en ciclismo, ofrece garantía de por vida en el cuadro, el manillar y la potencia, lo que siempre da un plus de tranquilidad.

Aunque la rebaja no sea enorme, muchos ciclistas coinciden en que esta oferta es muy interesante. Por poco más de 300 euros, te llevas una mountain bike con una construcción sólida, componentes fiables y el respaldo de una marca conocida por su servicio posventa y su red de talleres en toda España. Eso sí, hay que tener en cuenta que no está pensada para hacer enduro ni para lanzarse por trialeras complicadas. Según la propia ficha técnica de Decathlon, está orientada a un uso de iniciación y rutas de baja o media intensidad, algo perfecto para quienes quieren disfrutar sin preocuparse por el rendimiento extremo.

Esta rebaja de Decathlon llega en el momento perfecto para quienes aquellos que una mountain bike fiable, cómoda y bien equipada sin gastar una fortuna. La Rockrider ST 120 no pretende ser la más avanzada del mercado, pero sí una de las que mejor cumple por su precio. Por eso muchos la consideran una bicicleta todoterreno, ideal para quienes quieren iniciarse en el ciclismo de montaña o volver a disfrutar de las rutas con una bici nueva, práctica y duradera. Y con la bajada de precio actual, pocas veces una mountain bike con estas características se ha podido conseguir tan barata como ahora en Decathlon, tanto en su página web como en sus tiendas físicas.