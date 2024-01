Casemiro recibe el premio a la mejor carrera

Carlos Henrique Casemiro ganó el premio a la mejor carrera deportiva en la gala de los Globe Soccer Awards que ha tenido lugar este viernes en Dubai. El brasileño llegó a la celebración de la forma más original posible con un vídeo en el que recorre todo tipo de aventuras para poder sujetar un reconocimiento más que merecido para un jugador que ha ganado cinco Champions League.

Very happy to be honoured by @Globe_Soccer Awards in Dubai tonight !!! This amazing recognition just has a secret: hard work !!! pic.twitter.com/loGwVHcRpy

— Casemiro (@Casemiro) January 19, 2024