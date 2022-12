La carta de Fernando Alonso a Papá Noel para triunfar en Aston Martin

«Querido Papá Noel, este año te escribo una carta muy importante y necesito que te portes bien, como mínimo mejor de lo que se han portado conmigo en Alpine esta temporada…». ¿Quién podría culpar a Fernando Alonso por empezar de esa manera su carta al barbudo del uniforme rojo? El bicampeón mundial cuenta los días para empezar su nueva aventura en Aston Martin, que arrancará oficialmente dentro de una semana, y su lista de deseos para estas Navidades a buen seguro que incluye algunas de estas peticiones:

Fernando Alonso volvió a la Fórmula 1 en 2021 para iniciar su tercera etapa en la estructura de Renault, renombrada como Alpine. Durante este bienio, el coche francés ha mejorado hasta convertirse en el cuarto mejor de la parrilla por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes. En ese periodo, Aston Martin ha sido otro de los equipos que más ha progresado, aunque un escalón por debajo. Llegar a pelear con regularidad en esa zona noble es la siguiente meta que se plantea la escudería británica.

El tercer puesto en el Gran Premio de Qatar 2021 es el mejor resultado que Alonso cosechó con Alpine y la única vez que subió al cajón en 43 carreras con el mono azul. Lo celebró por todo lo alto, comprensible teniendo en cuenta que llevaba más de siete años sin pisar un podio, pero en 2022 no pudo repetirlo, ya que su mejor resultado fue la quinta posición en Gran Bretaña, Bélgica y Brasil. Está a dos podios de alcanzar el centenario en la Fórmula 1 y es uno de las cifras más redondas que tiene al alcance en la competición.

Fernando Alonso ha tenido dos enemigos muy claros dentro de su propio equipo este año: la escasa fiabilidad del Alpine y la rivalidad de su compañero de equipo, que a veces ha rozado lo obsesivo. Esteban Ocon estrenó su palmarés en el GP Hungría 2021 con la ayuda del piloto asturiano, pero pronto olvidó aquella mano amiga que fue imprescindible para sumar su única victoria en la F1. En el último Mundial, el francés se ha embolicado en varios rifirrafes sobre la pista con Alonso, que en varias ocasiones ni pudo dar crédito a lo ocurrido con su compañero de garaje. Ahora, espera que Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, sea un compañero menos belicoso y entienda que ambos deben remar en la misma dirección en vez de ponerse palos en las ruedas.

De todos estos deseos navideños, este es el único que tiene asegurado Fernando Alonso. Aston Martin sigue en pleno proceso de construcción de su espectacular nuevo complejo en Silverstone y el plan es que abra sus puertas durante la próxima primavera. Será la primera fábrica nueva en la F1 desde hace casi dos décadas, concretamente desde 2004, cuando McLaren estrenó su sede en Woking. El equipo verde contará con 37.000 metros cuadrados de instalaciones punteras, incluido un túnel de viento, para acelerar a fondo en su objetivo irrenunciable de pelear por los títulos de la Fórmula 1 a medio plazo. El incombustible Alonso sueña con llegar a tiempo para vivirlo.

Looking good, AMF1 HQ!

Our new state of the art factory at Silverstone is making steady progress as we head into 2023. Earlier this month we caught up with Project Manager Guy Austin to see the latest developments and get a first look at our new wind tunnel.

Tap below to watch.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 19, 2022