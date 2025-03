Carreño explota y empuja al juez de silla en pleno partido: «Eres muy malo, no tienes que sentarte ahí»

Justo antes de que Djokovic iniciara su ascenso hacia las semifinales en Miami, al otro lado del océano, en Girona, Pablo Carreño accedió a los cuartos de final del Challenger en la Costa Brava tras superar (6-2, 5-7 y 7-6) al búlgaro Ilian Radulov, que llegó hasta la mencionada ronda tras pasar por la qualy. En la antesala a la final se medirá con un viejo rockero, Marin Cilic.

No obstante, el triunfo de Pablo Carreño no estuvo exento de tensión. Se desató en el set definitivo, después de que el juez de silla no validase la decisión del juez de línea y diera por bueno un golpeo de Radulov que, a juicio de Carreño, había salido. El español explotó y se encaró con él, incluso llegó a empujarle mientras le gritaba «llama al supervisor».

Un enfado que continuó. «Eres muy malo, muy malo. No estoy de acuerdo con que estés sentado ahí en la silla, llama al supervisor», gritaba el español. «No puedo llamar al supervisor por esto», le respondía el juez de silla. Palabras que encendieron más a Pablo Carreño. «Pues llama al supervisor porque no estoy de acuerdo», repitió.

Should Pablo Carreno Busta have been disqualified for pushing umpire Ali Katebi in his match vs Iliyan Radulov in Girona?

Line judge called a ball out in tiebreak, but umpire checked the mark and ruled it in. Busta argued & pushed the umpire while shouting for the supervisor. pic.twitter.com/M7zxxA4hPi

— edgeAI (@edgeAIapp) March 27, 2025