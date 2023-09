Carlos Sainz firmó una carrera perfecta y se llevó la victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 saliendo desde la pole. El piloto español se mostró muy contento tras conseguir la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1, la primera fue en Silverstone 2022. «Me siento increíble, ha sido un finde increíble. Gracias a todos en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo tremendo para darle la vuelta a nuestro inicio de temporada», comenzó diciendo el español.

«Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la carrera, lo hemos hecho perfecto, y nos vamos con una victoria que seguro que todo Ferrari y toda Italia va a estar orgulloso», continuó. «Se trataba de limitar nuestras debilidades, de neumáticos y degradación. Tenía que llegar a los objetivos de vuelta con cada compuesto, pero hemos parado antes de lo pensado y he bajado mucho el ritmo para no darle la oportunidad a George y ha funcionado», explicó Carlos Sainz.

«Le he dado a Lando el DRS para ayudarle y hemos conseguido la victoria», añadió. Por último, el piloto español reconoció que no dudó en ningún momento de su victoria pese a que le estaba y estuvo tranquilo en todo momento: «He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que quería. Estás bajo presión y si cometes un error te puede ir mal, pero he tenido el control en todo momento. He conseguido esta victoria y estoy muy feliz ahora mismo».

El madrileño tenía clara la estrategia, debía salir bien, retener a Russell y tirar. El plan salió a la perfección porque no sólo aguantó sino que Leclerc pasó al británico para poner a Ferrari en primera y segunda posición, al más puro estilo Red Bull o Mercedes en sus mejores años. Carlos Sainz manejó el tempo de la carrera como había planeado, manteniendo un ritmo lento en las primeras vueltas y apretando cuando tocaba.

El piloto español miraba al frente y no tenía a nadie en el horizonte, la victoria estaba en sus manos. Esta vez las paradas fueron buenas, no hubo contratiempos, y Leclerc tuvo que trabajar para el equipo como ha hecho Sainz en otras carreras. En Singapur se cambiaron los papeles, al monegasco le tocó defenderse de los ataques de los Mercedes en el tramo final de la carrera pero le fue imposible.

Russell y Hamilton venían muy fuertes, con neumáticos más nuevos, y le pasaron con facilidad. Pero por delante tenían a Lando Norris antes de llegar a Carlos Sainz. De hecho, el español levantó un poco el pie del acelerador para darle DRS a su ex compañero de equipo y amigo para que pudiera defenderse de los dos Mercedes. Eso hizo que el británico pudiera resistir y el español, que estaba sin ruedas ya, acabara subiendo al primer escalón del podio.

Carlos Sainz logra una victoria mental

Carlos Sainz demostró una impresionante madurez encima del monoplaza rojo. El madrileño consiguió un triunfo muy inteligente, manejando muy bien los tiempos y controlando en todo momento la distancia con los Mercedes. Además, cuando vio que venían los dos toros, ayudó a Norris dejándole en zona de DRS para que tuviera más armas para defenderse.

Esa lucha beneficiaba al piloto de Ferrari porque hacía perder tiempo a los dos británicos, y le permitía ganar tiempo para poder mantener la renta y cruzar la bandera a cuadros en la primera posición. Russell terminó estampado contra el muro en la última vuelta, Norris resistió, fue segundo, y Carlos Sainz cumplió su objetivo de ganar saliendo desde la pole.