Carlos Sainz cede el liderato y se complica el Dakar tras sufrir una avería

Mal día para Carlos Sainz. El Matador ha cedido el liderato de la general del Dakar, en una tercera etapa que tuvo que ser neutralizada en el km 377 por la falta de helicópteros médicos. El madrileño comenzó como un tiro y se puso líder en los primeros compases de esta etapa entre Al-Ula y Ha’il, con 441 kilómetros de especial para 670 de recorrido total, pero una avería en la rueda trasera izquierda en el km 213 le tuvo más de media hora parado y le hizo perder 36 minutos con Al Attiyah, nuevo líder.

Ese percance le hizo perder mucho tiempo con sus rivales, pero el de Audi sacó toda su magia para reducir las diferencias y seguir con opciones de pelear el título. La avería le tuvo cerca de 33 minutos parado. Una vez la arreglaron, Sainz y Lucas Cruz, su copiloto, reanudaron la marcha y en el primer punto de control (km 240) pasaron a 39 minutos del líder de la etapa, Chicherit, 32 y medio de Peterhansel y 27 y medio de Al Attiyah.

Entre los puntos de control cinco y seis, Carlos Sainz recortó más de tres minutos a sus rivales. Cuando parecía que ya llovía menos y que las cosas empezaban a ir bien para El Matador volvieron a aparecer los problemas. Después de recortar casi tres minutos entre el WP5 y WP6, el español volvió a sufrir otro contratiempo que le hizo ceder otros 20 minutos. Al final entró a 56 del ganador, Chicherit, y 36 de Al Attiyah.

🚗 Leader of the overall classification, @CSainz_oficial had to stop after 213 km to repair his car. “El Matador” is set to make big losses! 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/H61VAhp7Bd

— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2023