Un sexagenario al volante de un coche eléctrico: ¿Puede ganar Carlos Sainz su cuarto Dakar?

Este sábado comenzará en Arabia Saudí la 45ª edición del Rally Dakar. La amplia representación española en la competición de motor más dura del mundo volverá a contar con el liderazgo de Carlos Sainz. Flamante sexagenario que mantiene intacta su voracidad competitiva, el madrileño afronta su decimosexta participación con varios retos en su mirilla y la vista puesta en el 15 de enero, cuando se disputará la última etapa. Estos son los más destacados.

El bicampeón mundial de WRC disputó por primera vez el Rally Dakar en 2006, cuando finalizó undécimo al volante de un coche de Volkswagen. Cuatro años después, ganó su primer trofeo Touareg en Sudamérica, convirtiéndose en el primer español que lo conseguía en la categoría de coches. Tras ocho años de espera, repitió éxito con Peugeot en 2018 y se adjudicó si tercer título en 2020 corriendo para Mini. El año pasado, concluyó duodécimo en su primera participación con Mini. Nadie en la historia del Dakar ha subido a lo más alto del podio con cuatro marcas distintas. Curiosamente, es el mismo objetivo que persigue su compañero de equipo Stephane Peterhansel. Seat, Renault, Toyota, Lancia, Ford, Subaru y Citroën son las otras marcas para las que ha corrido Sainz, en otras disciplinas, a lo largo de su extensa carrera.

El propio Peterhansel es conocido como ‘Monsieur Dakar’ por sus 14 entorchados (seis en motos y ocho en coches), pero es tres años más joven que Carlos Sainz, el piloto más veterano que se ha proclamado campeón. Lo hizo con 57 años en su tercer y último título hasta la fecha. Peterhansel tiene precisamente 57 años ahora mismo, así que, pase lo que pase en este Dakar, el madrileño seguirá conservando su plusmarca de veteranía. A sus 60 años, so volviera a vencer lanzaría un poderoso mensaje a la sociedad: la edad solo es una barrera mental.

Mi casco para el @dakar 2023! Qué os parece? 👌🏼

My helmet for the @dakar 2023! Any thoughts? 👌🏼

-@LucasCruz74 @audisport @redbullESP #RoadToDakar2023#CarlosSainz pic.twitter.com/9C4lJ7nMA2

— Carlos Sainz (@CSainz_oficial) December 29, 2022