Carlos Alcaraz y Novak Djokovic juegan la primera semifinal masculina del Mutua Madrid Open este sábado 7 de mayo en la Caja Mágica. Es el primer enfrentamiento entre el español y el serbio, números 9 y 1 de la ATP, respectivamente. Sigue en directo y online la semifinal del Masters 1000 de Madrid entre Alcaraz y Djokovic en OKDIARIO.

Alcaraz – Djokovic, en directo online

15:48. La Caja Mágica, preparada para la semifinal

¡Ya está la pista libre para que a partir de las 16:00 horas puedan ir apareciendo Novak Djokovic y Carlos Alcaraz! Acaba de terminar la final de dobles femenina con victoria para la pareja formada por la mexicana Olmos y la canadiense Dabrowski. Enseguida aparecerán el serbio y el español en la Manolo Santana, que poco a poco va llenándose. ¡No quedan entradas sin vender y es que nadie quiere perderse este partido entre Djokovic y Alcaraz en Madrid!

15:43. Pendientes del tobillo de Alcaraz

El murciano sufrió una torcedura en una caída durante el segundo set ante Rafa Nadal, aunque después en el tercero jugó sin pensar en el tobillo. Alcaraz aseguró que pondría todo para llegar al 100% a esta semifinal ante Djokovic. «Me he torcido el tobillo en el segundo set. Me molestaba al jugar, pero no era razón para hacer lo que he hecho. Me he dejado llevar. Me he ido al baño y me ha ayudado. He pensado en jugar y no en el tobillo y en luchar hasta la última bola. Estamos poniendo todo en la sartén para recuperarme de cara a mañana y estar al 100 por 100», dijo en rueda de prensa.

15:38. Alcaraz da otro salto en el ranking

Carlos Alcaraz llegaba a este Mutua Madrid Open en calidad de número 9 de la ATP, pero tras su paso por la capital española el murciano dará otro salto en el ranking. Gracias a su clasificación para las semifinales y la derrota de Andrey Rublev en cuartos, el pupilo de Juan Carlos Ferrero subirá hasta la sexta posición del ranking a partir del próximo lunes.

15:25. ¿A qué hora es la semifinal del Mutua Madrid Open?

Se espera una tarde apasionante de tenis en el Mutua Madrid Open y es que no sólo se juegan las dos semifinales masculinas, sino que también hoy se disputa la final femenina. Este es el orden de juego en la pista central de la Caja Mágica para hoy sábado 7 de mayo:

A partir de las 16:00 horas, saltarán a la pista Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con el primer billete en juego a la final masculina de este domingo. Un encuentro inédito en el circuito y que vamos a poder seguir en directo y online a través de OKDIARIO.

Después, «no antes de las 18:30», está programada la gran final femenina del Mutua Madrid Open 2022, un partido al que han llegado Jessica Pegula y Ons Jabeur. Una de ellas será la nueva campeona de Madrid, tomando el relevo a la bielorrusa Sabalenka.

Por si fuera poco, el colofón lo pondrán Alexander Zverev, defensor de la corona en Madrid, y Stefanos Tsitsipas, que están citados a partir de las 21:00 horas para disputar la segunda semifinal masculina ya en la noche de este apasionante sábado de tenis en la capital.

15:18. El camino de Alcaraz en Madrid

Con más horas en pista que su rival, Carlos Alcaraz ha ido encadenando victorias hasta llegar a otras semifinales de Masters 1000 esta temporada. El murciano debutó ante Basilashvili con victoria en dos sets (6-3 y 7-5). A partir de ahí todos sus partidos los ha resuelto en tres sets, primero ante Cameron Norrie (6-4, 6-7 y 6-3) y, después, ante Rafa Nadal (6-2, 1-6 y 6-3).

15:15. El camino de Djokovic en Madrid

Novak Djokovic ha ido mejorando sensaciones con cada partido en el Mutua Madrid Open. El tenista serbio, número uno de la ATP, debutó con victoria ante Gael Monfils (6-3 y 6-2). Después, en octavos, le esperaba Andy Murray, otro veterano del circuito, pero ni siquiera necesitó saltar a la pista pues el escocés causó baja por indisposición. En cuartos de final, Djokovic se midió al polaco Hubert Hurkacz, del que se deshizo también en dos sets, 6-3 y 6-4 para acceder a estas semifinales del Masters 1000 de París.

15:06. Alcaraz busca un sitio en la final de Madrid

Carlos Alcaraz se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar las semifinales en la historia del Mutua Madrid Open. El tenista murciano selló el pase al penúltimo partido del torneo con apenas 19 años y un día, superando en precocidad a otros tenistas como Denis Shapovalov (19 años y un mes) en 2018; Rafa Nadal (19 años y 5 meses) en 2005; Novak Djokovic (20 años y 5 meses) en 2007; o Del Potro (20 años y 8 meses) en 2009. De todos ellos, el único que logró pasar a la final y, además, también conquistó el título fue Rafa Nadal.

Hoy Alcaraz tiene en sus manos emular al balear, para lo que deberá, primero, superar a Novak Djokovic, número uno de la ATP. El murciano llega cargado de confianza tras su primera victoria ante Nadal y se ve en condiciones de luchar de tú a tú contra el serbio.

15:00. ¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes! ¡Ya estamos por aquí para vivir en directo y online la primera semifinal masculina del Mutua Madrid Open! Un partido en el que se citan por primera vez en encuentro oficial Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tras batir a Rafa Nadal y Humbert Hurkacz, respectivamente.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic saltarán a la pista central de la Caja Mágica “no antes de las 16:00 horas”, para disputar el partido que decida quién de los dos se lleva el billete a la final del Mutua Madrid Open 2022.

La otra semifinal masculina tiene a Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, vigente campeón del Mutua Madrid Open, como protagonistas. Los ganadores de ambos encuentros se medirán este domingo en la gran final a partir de las 18:30 horas.

First semi-final confirmed! 🇷🇸 @DjokerNole and 🇪🇸 @alcarazcarlos03 will battle it out for a place in the final on Saturday (N.B. 16:00).#MMOPEN pic.twitter.com/41nQIQih0c — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 6, 2022

Desde ya vamos a vivir la previa del emocionante duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la semifinal del Masters 1000 de Madrid y una vez empiece el partido, seguiremos en directo y online el encuentro, con el resultado en vivo y los mejores puntos del Alcaraz – Djokovic. ¡Comenzamos!

¿Dónde ver por TV la semifinal del Mutua Madrid Open?

La semifinal del Mutua Madrid Open entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se juega esta sábado 7 de mayo, no antes de las 16:00 horas. El partido se podrá ver por televisión a través del canal La1 de RTVE y en Vamos#, de Movistar TV. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración en directo y online del partido de tenis entre Alcaraz y Djokovic en Madrid.