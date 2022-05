Después de la gran victoria de su carrera, ante Rafa Nadal, en tierra batida y en su casa, Carlos Alcaraz afronta otro reto mayúsculo en semifinales del Mutua Madrid Open, con Novak Djokovic enfrente por primera vez en partido oficial. El murciano, además de medirse al número uno del mundo por un puesto en la gran final, llega al encuentro en teórica desventaja después de haber acabado mermado físicamente el duelo con Rafa, donde al mismo tiempo se elevó su tiempo en pista a más del doble del que ha pasado su próximo rival en la Caja Mágica.

Todos estos ingredientes amagarían con convertir el choque en un imposible para Carlitos, pero la calidad y la confianza del tenista de El Palmar hacen que la esperanza continúe en torno a la posibilidad de lograr una machada que el protagonista cree posible. «Voy a salir como hoy, voy a intentar gestionar los nervios de la mejor manera. Sé que voy a tener oportunidad y el entrenamiento del otro día me ayuda», comentaba en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Nadal.

La realidad, al menos en lo referente a los datos, dice que Carlos debe estar mucho más cansado que Djokovic en el encuentro. En tiempo de juego, el murciano supera las seis horas –más 21 minutos– en tres encuentros que han exigido el máximo de su nivel, concentración y desgaste. Ante Basilashvili, pese a que no superó la hora y media, tuvo que remontar en los dos sets de juego y frente a Norrie y Nadal, necesitó del tercer set ante dos tenistas contrastados entre los mejores.

Djokovic, por su parte, ha tenido la suerte de no disputar uno de sus partidos, el de octavos ante Murray, y en sus dos apariciones en el Estadio Manolo Santana no ha sufrido lo más mínimo. Ni Monfils ni Hurkacz forzaron al número uno, que no alcanza las tres horas de juego acumulado (2:50) y llega fresco a un duelo con Alcaraz que ya vimos hace unos días, en versión entrenamiento.

El pasado lunes, antes del debut de ambos en el cuadro, Nole reclamó a Carlitos para un entrenamiento de primer nivel en la Caja Mágica. La pista 7 se vistió de improvisada central en una sesión en la que ambos tenistas disputaron un set de práctica. «Me ha metido una paliza», reconocería Alcaraz minutos más tardes en el canal de Twitch del Mutua Madrid Open, con un resultado de 6-1 que no se puede tener demasiado en cuenta para el encuentro, ya oficial, de semifinales de este sábado.

El tobillo bien… de momento

El otro asterisco en torno al estado de Alcaraz será el tobillo, que se torció al comienzo del segundo set ante Nadal. La articulación se dobló tras un contrapié del balear y necesitó de un vendaje para poder continuar. La debacle del murciano en ese parcial derivó en los peores pensamientos, pero ya con la victoria bajo el brazo y en rueda de prensa, Charly desvelaba que había sido algo más mental. «El tobillo, de momento bien, voy a hacer todo lo que tenga en mi mano para recuperarlo y que mañana esté al 200%», afirmó, aunque de una plena recuperación dependerán muchas de sus opciones de competir con Djokovic en el encuentro estrella de lo que queda de torneo.