Rafael Nadal se mostró sincero y satisfecho con su aportación en el Mutua Madrid Open, del que se despidió en cuartos de final después de caer derrotado ante un gran Carlos Alcaraz. El tenista balear reconoció a su compatriota como su relevo y reconoció la brillante victoria, aunque también que su estado de forma no es el deseado, pero sí podría serlo en Roland Garros. Ese es el objetivo.

Alcaraz, su relevo

«Felicitarle lo primero. Relevo evidentemente es, uno tiene 19 recién cumplidos y el otro 36, si lo es a partir de hoy o no no lo sé, ya lo veremos. Ante todo feliz por él, ha estado mejor que yo en varias facetas del juego y yo necesito mejórese, como he ido diciendo. Nada que no entrará en la lógica y se acepta con naturalidad, tranquilidad y la seguridad de que hay un camino a seguir hasta dentro de dos semana y media, para llegar con opciones reales de generarme oportunidades. En ese sentido es una derrota fácil de digerir, aunque no le quito ningún mérito a Carlos».

Ni rastro de lesiones

«Bien. Ningún problema con el pie, a veces cuando termino termino estoy así pero no es por esto. No voy a hablar de mi pie, es un día para hablar de un tema tenístico y físico pero no físico a nivel de lesiones, sino de mejorar la capacidad de reacción y la velocidad a la hora de salir y entrar de pista, la lectura y que las piernas me acompañen».

Roland Garros entre ceja y ceja

«Lo primero es felicitar al rival pero a partir de ahí tengo que hacer mi autocrítica y entender lo que hay que mejorar para llegar con opciones la semana que viene y sobre todo dentro de dos. Tengo que mejorar y se mejora con partidos, hay que seguir el camino con la determinación adecuada, hay que analizar las cosas y mirar hacia adelante, hay un objetivo delante que supera cualquier cosa».

Balance del Mutua Madrid Open

«La lectura del torneo es que he jugado tres partidos y he llegado. On una preparación nula, he perdido con uno de los jugadores más en forma del mundo y he tenido mis opciones, con 1-1 en el tercero, mis dos primeros juegos de servicio del partido».

Nadal, positivo

«Cuando uno llega con dinámica positiva, todos esos momentos son más fáciles que caigan de un lado por inercia, por automatismo. El ahora lo tiene más que yo y encima es muy buena. He tenido la actitud adecuada, aunque no he sido capaz de hacer lo que necesitaba».

Su idea, debutar en Estoril

«Tampoco se puede analizar tanto, es especial, hay altura, está lejos de Roland Garros, yo no quería empezar en este torneo porque es el más diferente, pero las lesiones a veces te hacen hacer cosas y priorizar la evolución tenística, quería llegar en Estoril, un 250 nivel de mar pero no pude, no llegaba y no me podía arriesgar. Aquí la pelota vuela más, necesitas estar mucho más rápido de piernas, es más fácil perder la confianza en el golpeo. Todo lo sabemos, se ha hecho lo que se ha podido, pero no ha sido ningún desastre. He pasado dos tres y dos horas y media en pista, eso es positivo y ahora mirar hacia delante con optimismo y ilusión».

Alcaraz vs Djokovic

No lo sé, no puedo predecir el futuro, es uno de los mejores de la historia. On un joven con un nivel muy alto. Novak lleva un bagaje un poquito más amplio que el mío, meses entrenando en tierra, Carlos puede ganar perfectamente, no puede tener el bajón que tuvo en el

Segundo ser, pero carlos juega mucho con estados de ánimo, cuando la tiene alta es imparable y en otro juega con mucho riesgo. Tiene el nivel para ganar a cualquier del mundo. Lo que pase mañana lo veremos.

Objetivo, Roland Garros

«Cuando llegue al torneo no pensé como iba a ser, sólo intenté continuar con los entrenamientos sin esperar nada. Cuando estás un mes y tres semanas fuera y estás sin preparación, hay momentos en los que te sientes el peor del mundo y otros que te sientes mejor. Sé cómo va el proceso, honestamente no pienso demasiado como estaba o estaré en unas semanas, quiero seguir mi camino, tengo semanas adelante en las que practicar en condiciones más similares a París. Mi único sueño es estar en Paris suficientemente sano y competitivo para competir a mi mejor nivel».