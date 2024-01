Carlos Alcaraz dibuja su camino hacia los récords: «Quiero batir los de Djokovic»

Carlos Alcaraz continúa vivo y cada vez con mejores sensaciones en el Open de Australia 2024, su primer objetivo de una temporada en la que tiene puestas altísimas expectativas, acordes a su talento, pero también a su ambición. El tenista español quiere dejar de ser número dos del mundo para volver al número uno, quiere ganar más títulos de Grand Slam y, si puede ser, desea continuar batiendo el mayor número de récords posibles, pero no cualquiera, si no los de Novak Djokovic, el que para muchos es el mejor tenista de todos los tiempos.

Por parte de algún sector, se ha achacado a Alcaraz una ambición a estos niveles, o más bien el hecho de hacerlo público en ruedas de prensa y comparecencias de todo tipo. Carlos no es un tenista que se esconda o que piense dos veces si debe decir algo que piensa. Y la realidad es que esa sinceridad le ayuda a ser cada día mejor jugador y a estar colocado donde está, en cada torneo de Grand Slam, con apenas 20 años y toda su carrera deportiva por delante.

Al término del encuentro que le midió al chino Juncheng Shang, y en el que certificó tras la retirada de su rival el pase a octavos de final del Open de Australia, Alcaraz no se escondió cuando le preguntaron por las marcas que está batiendo, de precocidad, después de haber superado a Bjorn Borg como el tenista más joven de la historia en encadenar siete torneos de Grand Slam consecutivos llegando a octavos de final.

«Yo intento no darle importancia porque los récords que quiero batir son los que está batiendo Novak. Esos son los récords que me propongo para mi carrera. Quitárselos a leyendas como Borg siempre es bueno, pero si les das demasiada importancia, puede jugar en tu contra», comentó, ni corto ni perezoso, un Carlos Alcaraz que si bien tuvo como ídolo de joven a Rafa Nadal, también se ha mirado en el espejo de Novak Djokovic, más desde que ambos rivalizan por los grandes títulos del circuito ATP.

Alcaraz, sin miedo al qué dirán

Acto seguido, Alcaraz fue cuestionado por su desparpajo a la hora de reconocer que quiere llegar a lo más alto en la historia del tenis, y su respuesta no pudo ser más sincera. «Cada uno tiene que mirar por sí mismo y yo no tengo miedo de expresar lo que quiero y lo que quiero alcanzar, lo que quiero conseguir. Hay que soñar a lo grande y yo no tengo miedo en decir abiertamente cuáles son mis sueños y mis objetivos», comentó el tenista español.

«Puede que haya gente que le guste y otra que no. Una de las cosas que he aprendido es que no puedo agradar a todo el mundo. Diga lo que diga o haga lo que haga siempre habrá gente a quien le guste más o menos. Yo soy ambicioso y no tengo miedo de decir lo que quiero conseguir», completaba Alcaraz, que no se esconde y quiere sumar todos los títulos, récords y victorias posibles cuanto antes, con el Open de Australia como reto más inmediato y principal en este tramo de 2024.