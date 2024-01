Djokovic despeja las dudas en Australia: se mete en octavos sin dar opción a Etcheverry

Le ha costado, pero Novak Djokovic ya está más cerca del nivel propio de un tenista de su categoría, y del que puede llevarle a ganar su undécimo Open de Australia. El tenista serbio, después de sufrir y mucho en sus dos primeros encuentros ante Prizmic y Popyrin, recibió la visita del primer cabeza de serie que tenía como rival, Tomás Etcheverry, con su mejor juego de la semana, y ajustició al argentino con un partido muy sólido y que resolvió en tres sets (6-3, 6-3, 7-6) y poco más de dos horas y media de juego.

Djokovic se vio por primera vez con la comodidad que acostumbra en Melbourne y Etcheverry, que llegaba de dos partidos muy positivos y tuvo momentos buenos en el partido, sufrió una de las mejores versiones del número uno del mundo. Nole, consciente de que aún no está al 100% de sus posibilidades, tras las dolencias sufridas en la muñeca y una enfermedad que le mermó a principios de semana, optó por asegurar su servicio, que no perdió en todo el encuentro, y a partir de ahí aprovechar las oportunidades que le concedía su rival, quien finalmente no pudo arrebatar siquiera un set al favorito al título en el Open de Australia 2024.

Con un espíritu más comedido que en partidos anteriores, cuando los nervios se colocaron a flor de piel por lo apretado de la contienda, Djokovic pudo celebrar sus 100 partidos en el Open de Australia con una victoria balsámica, con viento a favor y que cierra en este periodo un récord inigualable, de 92 victorias y 8 derrotas, que junto a sus 10 títulos en Melbourne, le colocan como el mejor tenista de la historia en esta competición de Grand Slam.

Contraatacando cuando tocaba y llevando la iniciativa del punto con su saque, con una facilidad pasmosa, en el debe de Djokovic sí aparecieron los errores no forzados, un total de 35, que si bien compensados con los winners, dejan aún un margen de mejora para que Nole, a medida que avancen las rondas, vaya encontrando una versión si cabe mejor, que le permita pelear por el Open de Australia. La necesitará en la segunda semana de competición, por un lado del cuadro que, al contrario que en el de Carlos Alcaraz, sus rivales –Sinner, Tsitsipas, Fritz– se están mostrando muy fuertes.

Djokovic, a 100 en los cuatro Grand Slam

Con el partido disputado, y ganado, ante Tomás Etcheverry, Novak Djokovic consigue llegar a la cifra de 100 partidos disputados en el Open de Australia, torneo que ha ganado en 10 ocasiones y que era el único de los de Grand Slam en el que le faltaba llegar a esta cifra. De esta manera, Djokovic acumula 100 partidos disputados en el Open de Australia, con 92 victorias y sólo ocho derrotas, mientras que en el resto de grandes, tiene unos datos de 108 encuentros en Roland Garros –3 títulos–, 103 partidos en Wimbledon –7 trofeos de campeón– y 101 en el US Open –con 4 títulos–.