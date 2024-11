Canet cierra 2024 con una nueva pole en Barcelona en Moto2

Arón Canet ha conseguido su sexta pole de temporada en el GP de Barcelona. El piloto de Corbera quiere regalarle una victoria a Valencia, su tierra, en la última prueba de la temporada. Aunque no se juega nada, porque ya es segundo del Mundial pase lo que pase el domingo en la carrera. Pese a que algunos intentaron arrebatársela en los últimos compases, finalmente el valenciano se impuso en la batalla con un tiempo de 1:42.003.

Tras él, a poco más de una décima, se quedó Manu González, que saldrá segundo en la parrilla justo delante Zota van den Goorbergh, tercero. Fermín Aldeguer sufrió una caída al principio de la Q2 y no marcó tiempo y saldrá el 18. Una de las sorpresas la protagonizó Jaume Masiá tras conseguir meterse en la Q2.

Canet, autor del mejor tiempo el primer día, no tardó en convertirse en protagonista de la segunda tanda, al salirse en una curva y no poder evitar caer a muy baja velocidad tras no controlar la dirección de su moto y cerrarse la rueda delantera hacia el suelo, lo que no le impidió continuar la sesión, pero con el preceptivo paso por su taller.

Las bajas temperaturas no permitieron que muchos pilotos rebajasen sus mejores marcas personales casi hasta el final de la sesión, aunque algunos como Sergio García Dols (Boscoscuro), Marcos Ramírez (Kalex), Alonso López (Boscoscuro), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) o el turco Deniz Öncü (Kalex) si consiguieron ese objetivo, pero no en todos los casos para pasar a la segunda clasificación directa.

Ya en el tramo final de la tanda el primer registro de referencia fue el de Jorge Navarro, quien se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:42.416 que era 10 milésimas de segundo más rápido que el tiempo en la primera jornada de Canet, si bien instantes después vio como se lo cancelaba Dirección de Carrera al haber excedido los límites del circuito.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, Arón Canet confirmó su primera posición con un registro de 1:42.262, que era 154 milésimas de segundo más rápido que el tiempo de Jorge Navarro.

El británico Jake Dixon (Kalex), acabó tercero, por delante del japonés Ai Ogura (Kalex), el español Manuel González (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goobergh (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex) cerrando las diez primeras posiciones.

Como ellos, consiguieron el pase a la segunda clasificación el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y los españoles Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Sergio García Dols y Marcos Ramírez.

Tendrán que pasar por la primera clasificación los españoles Albert Arenas (Kalex), Alonso López, Izan Guevara (Kalex) o David Muñoz (Kalex), además de Somkiat Chantra o el surafricano Darryn Binder (Kalex).