Julian Alaphilippe se vio obligado a abandonar la Vuelta a España en la etapa 11, con final en el Cabo de Gata, debido a una aparatosa caída producida a 64 kilómetros de la línea de meta. El ciclista francés, actual campeón del mundo en ruta, se fue al suelo en una curva y después de varios minutos dolorido en el suelo tuvo que ser evacuado en ambulancia, confirmando su adiós irremediable a la ronda española.

⏪Una caída al frente del pelotón deja fuera de carrera al Campeón del Mundo 🇫🇷@alafpolak1 – @qst_alphavinyl.

🚴‍♂️ A crash at the front of the bunch means World Champion Julian Alaphilippe is out of the race.

¡Mucho ánimo! 🙏 Wishing him a quick recovery#LaVuelta22 pic.twitter.com/R3XF1GYETq

