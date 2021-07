Pepe Reina no deja de animar a la Selección Española a través de las redes sociales. Esta vez el veterano portero no estuvo en la lista del seleccionador, ahora Luis Enrique, pero desde sus vacaciones es un hincha más del combinado nacional. Además, ha sacado la cara por los más señalados durante estas semanas: Álvaro Morata, Unai Simón… Precisamente uno de sus mensajes de apoyo al portero ha acabado en un enganchón con un usuario que intentó ridiculizarle.

«La jugada del segundo gol la inicia Unai Simón… Sólo para los ‘enteraos’ de fútbol… ¡Vamos coño!», escribió el portero de la Lazio con varios emoticonos de la bandera de España o de un brazo haciendo fuerza con la intención de animar al meta del Athletic tras su error en el primer tanto de Croacia. Una publicación a la que respondió un aficionado tratando de dejar en evidencia a Reina.

Es verdad amigo….

Muchos muchos no he jugado pero…🥳🍾🇪🇸😎 https://t.co/FM31WOY09F pic.twitter.com/38UWjoceAe — Pepe Reina (@PReina25) June 28, 2021

«La diferencia que tú jamás has jugado un partido importante en toda tu carrera con la selección», le dijo este podemita que se hace llamar ‘Lobo Marino’, que no muestra su rostro ni su nombre real. No le salió del todo bien ese intento de dejar en ridículo a Reina, que poco después le contestó con un brutal zasca que se hizo viral. «Es verdad amigo… Muchos muchos no he jugado pero…», escribió el portero junto a dos fotografías en las que aparece levantando los títulos de la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

La respuesta de Reina fue compartida casi por 1.000 usuarios en las redes sociales y muchos de ellos le respondieron mostrándole su apoyo tras ese ataque. Un Pepe Reina que disfruta de sus vacaciones junto a otros míticos jugadores y ex jugadores españoles como Joaquín, Soldado, Angulo…