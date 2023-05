Brutal zasca de Figo al podemita Sotomayor tras su fracaso en Madrid

Luis Figo ya ha demostrado que no se achanta ante nadie. El ex futbolista portugués ha tenido discusiones con varios políticos a través de las redes sociales, retratando a Pablo Iglesias, Gabriel Rufián, Echenique… Otro de los podemitas que retó en su día al luso fue Roberto Sotomayor, ex atleta que se presentaba a la alcaldía de Madrid por Podemos, IU y Alianza Verde y que ha fracasado estrepitosamente. Figo se ha acordado de él con un zasca que va a dar mucho que hablar.

Sotomayor, después de que se confirmara que Podemos no entra en Madrid, dijo esto: «Yo hoy he tenido un día malo. Nos hemos quedado a una décima de lograrlo». Obviamente, Figo no ha podido resistirse y se ha ensañado con el podemita, un provocador de manual que ahora dará menos lecciones. «Bla, bla, bla. Venías a vivir del cuento, pero duraste menos que una carrera de 100 metros», le escribió el luso mencionando la cuenta oficial del candidato.

Bla Bla Bla, venias a vivir del cuento, pero duraste menos que una carrera de 100m 👌🔝 @RbSotomayor https://t.co/3xJuPn1y4Y — Luís Figo (@LuisFigo) May 29, 2023

Sus enganchones en redes sociales vienen de lejos, de ahí que Figo haya aprovechado el fiasco de Podemos para hacer leña del árbol caído. Hace unos años en plena desescalada por la pandemia del coronavirus, Sotomayor decía esto: «Más gente como Fernando Simón, y menos como Luis Figo». Un tiempo después volvió a señalar al portugués, que le respondió con otro de sus zascas ofreciéndole «una foto firmada» tras los ataques sin fundamento del ex atleta.

«Parece que últimamente sueñas mucho conmigo. Dedícate a producir a crear empleo campeón, que tus colegas lo están haciendo de maravilla», le respondió el ex futbolista tras ser criticado por formar parte de un seminario junto a Albert Rivera, Dimas Gimeno o Alberto Ruiz Gallardón.