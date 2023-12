Borja Mayoral acudió este martes a La Resistencia. David Broncano invitó al delantero del Getafe, y la entrevista no defraudó a nadie. El jugador azulón visitó el Late Night de Movistar y dejó varias anécdotas y muchas risas junto al presentador, que no dudó en hacerle las clásicas preguntas sobre el dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales durante el último mes. El ariete fue más claro que nadie en sus respuestas, que están dando mucho que hablar en redes sociales por su sinceridad.

«¿Por qué nunca hablas de lo que tienes tú?», le dijo al presentador sobre la primera de ellas.»Real Madrid, Roma, he jugado en grandes equipos, no me ha ido mal, calcula los goles que llevo esta temporada. Y llevo dos goles en Copa, que también cuentan», insinuando que tiene alrededor de once millones de euros en el banco.

Borja Mayoral tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de responder a la pregunta del sexo. «¿En el último mes?», preguntaba sobre la última de las cuestiones. «El último mes he metido cuatro o cinco goles, va unido. Marcas gol, estás feliz esa semana. He estado en París sin el niño dos días…. y el que he echado antes de venir», concluía entre risas el ariete del Getafe, que dio mucho juego en el programa.

Si está forrado, cómo no va a estarlo. Lo guay es que vengan futbolistas de Primera división y hablen de temas tabús sin que pase nada. Como debe ser, lo normal. @Mayoral_Borja pic.twitter.com/alAsFa2H5E — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 13, 2023



David Broncano y Borja Mayoral hicieron una promesa en relación al partido que el Getafe disputa el próximo martes frente al Atlético de Madrid: «El martes jugamos contra el Atlético, cuidado», le decía a Broncano, colchonero confeso: «Cuidado el Getafe», le replicaba. El presentador insistió al jugador que el Getafe no podrá sacar nada positivo del Metropolitano, a lo que el parleño quiso desafiar: «¿Imposible, qué nos jugamos? Estoy tranquilo porque algo sacamos», dijo. Prometió hacer un gesto si marca en dedicatoria a Broncano.

Durante el programa se coreó en varias ocasiones el «¡Borja Selección!» por parte del público congregado en el teatro. De esa llamada de De la Fuente habló el parleño: «A mí no me han dicho nada, no sé si será bueno o malo, nadie de la Federación se ha puesto en contacto conmigo». Hablando sobre otros jugadores como Joselu y Borja Iglesias, que recibieron la llamada de La Roja tras su paso por La Resistencia, Mayoral tiró de ingenio: «Por eso he venido», decía entre las risas del público y el presentador, que bromeaba sobre un aviso de De la Fuente al jugador de una posible convocatoria: «Estaría bien pero no, estoy pendiente, vamos a intentarlo».