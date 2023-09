Bonucci explica el motivo de su demanda a la Juventus: «Me humillaron»

Leonardo Bonucci ha roto su silencio y se ha pronunciado para explicar los motivos que le han llevado a demandar a la Juventus. El zaguero italiano ha interpuesto una demanda contra su antiguo club por daño profesional y a su imagen, después de haber sido «humillado». La guerra entre el central y el club italiano comenzó este verano después de que Allegri y la directiva le comunicaran que no contaban con él para la presente campaña, a pesar de que le restaba un año de contrato.

El nuevo jugador del Unión Berlín, rival del Real Madrid en la Champions League, vivió un auténtico calvario durante sus últimos meses en la Vecchia Signora puesto que la Juventus sólo le permitía entrenarse por las tardes y en horarios diferentes a los de sus compañeros. También, le negaron el acceso al gimnasio, a la piscina y al restaurante, lo que terminó provocando la marcha del futbolista que pidió en varias ocasiones que le volvieran a integrar en la plantilla.

«He leído y oído cosas falsas tanto de la Juventus como del entrenador. Por ejemplo, es falso que en octubre y febrero me informaron de la intención de terminar la relación al final de la temporada. De hecho, a finales de mayo había dado mi disponibilidad para ser la quinta/sexta opción en defensa…», reconoció Bonucci.

Durante la entrevista concedida en Sportmediaset, el central desveló que le humillaron: «Me enteré de algo leyendo los periódicos hasta que, el 13 de julio, Giuntoli y Manna vinieron a mi casa y me dijeron que ya no formaría parte de la plantilla de la Juventus. Me dijeron que mi presencia en el campo obstaculizaría el crecimiento del equipo… Esta fue la mayor humillación después de 500 partidos con la camiseta ‘bianconera’. Agradecí la solidaridad de muchos jugadores, incluidos los actuales, de la Juventus y de otros clubes. Todos expresaron su simpatía por el comportamiento irrespetuoso del club».