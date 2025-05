Bombazo: Vicente Moreno anuncia que no seguirá en Osasuna un día antes de enfrentarse al Atlético

Se acabó la etapa de Vicente Moreno como técnico de Osasuna. No es una especulación, tampoco cuenta con oficialidad, pero él mismo lo ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Atlético. Comunica su adiós como entrenador rojillo cuando todavía restan tres jornadas y su equipo, Osasuna, está imbuido en plena pelea por alcanzar Europa. Está a dos puntos del Rayo.

El técnico valenciano pone palabras a lo que era un secreto a voces. «Son mis dos últimos partidos en Osasuna en El Sadar. Por lo menos ahora. En el futuro ya veremos. Lo traslado ahora porque es lo que siento. He ido madurando y es el momento de trasladarlo a mucha gente que se ha portado bien conmigo. Es el momento que yo considero», ha expresado Vicente Moreno.

Pese a que todavía resta temporada y Osasuna podría clasificarse para Europa, Vicente Moreno tiene clara su postura. «Es una decisión que yo tomo nos metamos o no en Europa. Me presenten una oferta de renovación o no. No habrá que hablar a final de temporada. Hay muy buena relación con el club, pero hay que tomar decisiones» añadió el todavía técnico rojillo.

Vicente Moreno ha decidido comunicarlo en rueda de prensa y adelantarse a que lo hiciera el club. Su continuidad era muy complicada independientemente de cómo acabara el curso. «Se lo he comunicado al club y a los jugadores esta mañana. Pero no quiero hablar mucho más de esto. Lo importante es meterse en Europa, no yo. La reacción de la gente ha sido con naturalidad. No tiene importancia esto, cada persona lo habrá recibido de una manera», detalló.

El técnico no se ha marcado un objetivo para su futuro inmediato lejos de El Sadar. «No sé si voy a entrenar el año que viene. Creo que soy honesto y ahora estoy centrado en dejar a Osasuna en Europa. Es un aliciente que disfrutará este club y estos jugadores. También por la afición, que es una pasada. No tengo tiempo de pensar en otros clubes», zanjó.