Bombazo: Fernando Alonso tiene una oferta de Red Bull

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita, aunque podría pasar por Red Bull. El piloto asturiano tendría una oferta encima de la mesa del equipo austríaco, y tanto Aston Martin como los de Milton Keynes estarían presionando al bicampeón del mundo para que tome una decisión lo antes posible para poder planificar la próxima temporada. Los verdes quieren retenerle a toda costa, pero su contrato termina al final de este año y no es segura su continuidad.

En Red Bull hay algo de tensión entre los partidarios de Christian Horner y los de Verstappen. La relación entre el jefe de la escudería y el padre de Max Verstappen está rota, a pesar de que el británico fue absuelto y respaldado por el dueño tailandés de la escudería. Esto ha provocado un terremoto dentro del mejor equipo de la parrilla y podría acabar con el tricampeón del mundo de Fórmula 1, y actual dominador del Mundial, saliendo del equipo tras ocho años y medio vistiendo los mismos colores.

Mercedes está muy atento a todo lo que pase con el neerlandés, ya que se queda un sitio libre en su escudería con la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025. Si esto sucede, habría un hueco para Fernando Alonso. Aunque ese asiento libre también se quedaría si Checo Pérez no termina renovando y Verstappen decide seguir en el equipo. Esto provocaría un tándem explosivo dentro de Red Bull, el mejor equipo de la Fórmula 1, con los dos mejores pilotos de la parrilla, Fernando Alonso y Max.

No obstante, según desvela Auto Motor und Sport, a Fernando Alonso duda de la propuesta de Red Bull por tener que compartir equipo con Verstappen. Es decir, el español sólo aceptaría la oferta de los energéticos si no sigue el neerlandés en el equipo. Pero esta oferta tiene fecha de caducidad y expira la semana que viene, por lo que el piloto español de Aston Martin tendrá que decidir antes de que venza el plazo si sigue de verde o cambia de aires.

Aston Martin presiona a Alonso

A sus 42, casi 43 años, Fernando Alonso no tiene prisa por cerrar su futuro, sin embargo, desde Red Bull y Aston Martin están presionándole para que tome una decisión. «En Aston Martin sabe lo que le espera: un equipo en constante crecimiento, una nueva fábrica, herramientas de última generación como un túnel de viento, un simulador y bancos de pruebas que estarán online a finales de año…», asegura la información del citado medio.

El contrato de renovación con los verdes no sería demasiado largo, pero tampoco muy corto, según el medio alemán. Desde Silverstone están tratando de convencer también a Adrian Newey, el gurú de Red Bull, al que Lawrence Stroll le habría hecho una oferta de 100 millones de dólares en cuatro años. El ingeniero se dejó querer cuando le preguntaron por esta propuesta y dijo que no sabía qué deparará el futuro. Además, Alonso ya apuntó en Suzuka que no veía posibilidades de que cambiara de equipo el próximo año: «No veo ninguna posibilidad de que cambie de equipo».