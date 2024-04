El genio de Red Bull se deja querer por Aston Martin: «A ver qué depara el futuro…»

Adrian Newey podría salir de Red Bull este verano, y tanto Ferrari como Aston Martin están muy atentos a su situación. El ingeniero es considerado uno de los artífices del éxito de la escudería, y padre del RB20, el monoplaza que domina la Fórmula 1 con gran distancia sobre el resto. Parecía imposible sacarle de donde está, pero el británico sorprendió con su respuesta al ser preguntado por la estratosférica oferta que le habría hecho Lawrence Stroll.

«No tiendo a planificar las cosas con demasiada antelación. Mientras siga disfrutando y el equipo (Red Bull) me quiera, continuaré haciéndolo por el momento y luego tendremos que ver qué nos depara el futuro», señaló Newey dejando la puerta abierta a una posible salida de Red Bull rumbo a Aston Martin.

El propietario de Aston Martin le habría hecho una oferta de 100 millones de dólares por cuatro años al cerebro de Red Bull. A su favor cuenta con dos factores a día de hoy, uno es Fernando Alonso y el otro es que a partir de 2026 los verdes llevarán motor Honda, una marca a la que Newey conoce muy bien, ya que es con la que viene trabajando en los últimos años con los energéticos.

«Desde que tenía unos 10 años, seguramente a los 12, quería ser diseñador en automovilismo e, idealmente, en la Fórmula 1. Eso es a lo que me propuse durante toda mi adolescencia. Logré conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me gradué. Lo he disfrutado enormemente y lo sigo disfrutando», comentó el gurú de Red Bull desde Suzuka al ser preguntado por la posibilidad de poner punto y final a su etapa en la escudería para empezar una nueva etapa.

Aston Martin niega los rumores

El ingeniero británico lleva más de tres décadas en el Mundial de Fórmula 1. Desde que firmara por Red Bull, en 2006, Newey ha logrado siete campeonatos de pilotos y seis de constructores, además de 116 victorias, 31 dobletes, 269 podios y 99 poles. Casi nada. Es por eso que se ha convertido en un activo muy cotizado, casi como un piloto, ya que ha construido el mejor coche de la parrilla.

De ahí que tanto Aston Martin como Ferrari estén trabajando para hacerse con sus servicios. Newey dijo hace un tiempo que le gustaría trabajar con Alonso y Hamilton, que están uno en Aston Martin y el otro correrá para Ferrari el año que viene. Aunque el futuro del español es una incógnita, ya que podría abandonar los verdes en caso de que hubiera una vacante en Red Bull.

No obstante, desde Aston Martin, negaron los rumores sobre Newey. Mike Krack, jefe del equipo, señaló que están satisfechos con su actual equipo de ingenieros: «Tenemos un equipo muy sólido con Dan Fallows, Tom McCullough y Luca Furbatto. Últimamente, se nos ha unido Bob Bell. Así que estamos muy contentos con lo que tenemos en este momento», comentó. Por la parte de Red Bull se pronunció Helmut Marko, que habló de la oferta de Aston Martin por Newey: «Es un diseñador muy solicitado. Es el que todo el mundo quiere tener. No creo que haya sido la primera oferta y no creo que vaya a ser la última que reciba…».