Bombazo: los árbitros hablarán como si fuesen un jugador después de los partidos de Liga

Bombazo: los árbitros hablarán después de los partidos a partir de esta jornada. Como si fueran futbolistas, los colegiados explicarán las jugadas a la conclusión de los encuentros y esto sucederá por primera vez tras el derbi vasco que este domingo disputarán Athletic y Real Sociedad en San Mamés. Cada operador televisivo tendrá la oportunidad de hacer una entrevista por jornada, por lo que serán dos los árbitros los que hablen en zona mixta cada fin de semana.

Este fin de semana sucederá algo histórico en el fútbol español y tiene que ver con los árbitros. A partir de esta jornada, los trencillas concederán una entrevista después de los partidos, tal y como sucede con los jugadores. La primera vez que esto ocurra será en el Athletic-Real Sociedad que se disputa este domingo 1 de noviembre y en el que el árbitro encargado de impartir justicia comentará las jugadas más importantes del encuentro que se jugará en San Mamés.

El sindicato AESAF, LaLiga y la Federación llegaron a un acuerdo el pasado verano para mejorar en transparencia y por ello los colegiados ya hacían entrevistas antes de los partidos. A partir de ahora, también hablarán después de los encuentros y, a cambio, la Liga dará un bonus audiovisual de medio millón de euros al estamento a cambio de «mejorar el valor del producto audiovisual del fútbol español y con el fin de proteger y fomentar la buena imagen del arbitraje».

Los árbitros hablarán después de los partidos

DAZN, uno de los dos operadores audiovisuales junto con Movistar que ofrece la Liga, fue la encargada de anunciar que durante este fin de semana un periodista de este canal podrá entrevistar al árbitro del Athletic-Real Sociedad. Cada jornada, todas estas televisiones tendrán la oportunidad de entrevistar a un colegiado, así que por jornada hablarán dos en los partidos seleccionados para la ocasión.

Esta será la primera vez en la historia del fútbol español en la que dos árbitros hablen a la conclusión de un partido y den explicaciones sobre las jugadas más polémicas de los mejores encuentros de la jornada.