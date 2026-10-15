Hernández Hernández y Huerta de Aza, al frente del primer Congreso Nacional de Árbitros en España

El arbitraje español tendrá por primera vez un congreso nacional propio. El I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo se celebrará el próximo martes 20 de octubre en el Auditorio Pabellón Goyeneche, sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid. Reunirá en una misma sala a árbitros, jueces y responsables arbitrales de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, voleibol, tenis, boxeo y deporte adaptado.

La cita está organizada por el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo (ICAD), organismo impulsado por el Gobierno de Canarias. Contará con 29 ponentes y siete horas y media de debate.

El objetivo va más allá de la reflexión. La organización pretende cerrar la jornada con una declaración de medidas concretas y, sobre todo, con un mecanismo que permita comprobar después si se cumplen.

Del Mundial a Madrid

El gran reclamo del cartel es Alejandro Hernández Hernández. El colegiado lanzaroteño fue el único árbitro principal español en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde dirigió el Brasil-Haití de la fase de grupos en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Hernández Hernández es árbitro de Primera División desde 2012 e internacional FIFA desde 2014. Ha ganado en dos ocasiones el Trofeo Vicente Acebedo al mejor árbitro español y también cuenta con el Trofeo Guruceta. Su currículo internacional incluye el Mundial de Qatar 2022, las Eurocopas de 2021 y 2024, los Mundiales de Clubes de 2023 y 2025 y la Nations League de 2019. Además, ha estado presente en las finales de la Champions League de 2020 y 2021, de la Europa League de 2022 y 2026 y de la Conference League de 2023. En España dirigió la final de la Copa del Rey de 2022.

La árbitra que rompió el techo del fútbol profesional

Junto a él estará Marta Huerta de Aza, una de las grandes referentes del arbitraje español. Árbitra FIFA desde 2016 y adscrita al Comité de Árbitros de Tenerife, hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en dirigir como árbitra principal un partido del fútbol profesional masculino español.

Su trayectoria internacional incluye las Eurocopas femeninas de 2022, en la que dirigió el partido inaugural, y de 2025, además del Mundial femenino de 2023 y semifinales de la Liga de Campeones femenina. En 2025 recibió el Trofeo Guruceta y un Reconocimiento 8 de marzo de la Comunidad de Madrid.

Roland Garros, los Juegos Olímpicos y el deporte adaptado

El congreso no se limita al fútbol. Entre los ponentes figura Iván Martínez Barredo, vicepresidente primero del Comité Español de Árbitros de Tenis y responsable de Arbitraje para Europa en la Federación Internacional de Tenis. Con la máxima categoría internacional como juez árbitro, ha participado en más de 400 torneos, entre ellos Roland Garros, las finales de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup y el Mutua Madrid Open. También formó parte del panel de selección de árbitros de tenis para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otro nombre destacado es José Javier Hombrados, con más de 30 años de trayectoria profesional, 260 partidos con la selección española de balonmano y cuatro Juegos Olímpicos. Hoy preside la Federación Madrileña de Balonmano. El deporte adaptado estará representado por Sara Rabanal, responsable de formación de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y árbitra de baloncesto en silla de ruedas.

Completan el cartel los máximos responsables arbitrales de varias federaciones: Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

Miguel Ángel Valero Terrón, presidente del CTA de la Real Federación Española de Balonmano, Carlos Peruga, árbitro de ACB y Euroliga y responsable de árbitros de la FEB, Paloma Loza, vicepresidenta del Comité Nacional de Árbitros de la Federación Española de Rugby. A ellos se suman especialistas en psicología, biomecánica, tecnología y derecho deportivo, y periodistas de COPE, Antena 3 Noticias, RTVE y Televisión Canaria.

Agresiones, presión y una mesa sin filtro

El programa llega en un momento en el que la seguridad de los colegiados sigue siendo motivo de preocupación. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF tuvo que condenar el pasado año las agresiones sufridas por dos árbitros en Barcelona y Vitoria.

Por eso, uno de los bloques centrales estará dedicado a la protección y el bienestar del colectivo. Abordará la presión, la violencia, el acoso en redes sociales, la gestión del error y el apoyo psicológico, con una pregunta de fondo: qué ocurre después de un incidente y dónde se rompe la cadena de respuesta.

La mesa más llamativa será la reservada a árbitros y jueces en activo. Tendrán la palabra con moderación independiente y sin filtro directivo, para exponer sus propias necesidades y propuestas.

El programa se completa con debates sobre otros tres asuntos: La gobernanza arbitral: cómo se designa y evalúa a los árbitros y con qué independencia; la captación y el relevo generacional; el papel de la tecnología y la inteligencia artificial, desde el videoarbitraje hasta la simulación, con la supervisión humana como línea roja. La organización presentará además un informe propio sobre la realidad arbitral, elaborado con encuestas al colectivo y a las federaciones.

El ex jefe de los árbitros de la FIFA, al frente

Al frente del ICAD está José María García-Aranda, ex árbitro internacional y exdirector de Arbitraje de la FIFA. El instituto nació en septiembre de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, impulsado por el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Baloncesto, para formar y tecnificar a árbitros, jueces y oficiales de todas las disciplinas.

«No queríamos un congreso de diagnóstico más. Llegamos con datos propios y queremos salir con compromisos concretos y con una forma de comprobar si se cumplen», explica García-Aranda. «He estado en el campo y en los despachos, y en los dos sitios he visto lo mismo: el árbitro suele estar solo cuando más apoyo necesita. Si no cuidamos a quienes arbitran hoy, mañana no habrá quien arbitre».

El viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, defiende la apuesta autonómica. «Cuando creamos el ICAD, lo hicimos porque entendíamos que sin árbitros no hay competición, y que el arbitraje no podía seguir dependiendo solo de la vocación de quien lo ejerce», señala. «El arbitraje es la parte del deporte que solo se mira cuando algo sale mal. Desde Canarias quisimos hacer lo contrario: mirarlo cuando funciona, cuidarlo y darle herramientas».

Blanco cerrará la jornada

La inauguración correrá a cargo de Iñaki Melendro, subdirector general de Ciencias del Deporte del Consejo Superior de Deportes, y del propio Sabroso. La clausura, prevista para las 16:45 horas, reunirá al presidente del COE, Alejandro Blanco, y a García-Aranda. Ambos presentarán la declaración final y el mecanismo de seguimiento de las medidas acordadas. La inscripción, gratuita y con 200 plazas, se cierra este jueves 15 de octubre. La jornada podrá seguirse en directo por las personas inscritas en el ICAD.