La Alemania de Jürgen Klopp ha pasado por encima de la Holanda de Xavi Hernández. El encuentro ha estado muy igualado en la primera parte, aunque los germanos han puesto la primera piedra con el tanto de Derry Scherhant en el minuto 41. Tras el paso por banquillos, los neerlandeses no han sabido reaccionar y han recibido una manita, con tantos de Florian Wirtz por partida doble, Schlotterbeck y Brajan Gruda. Grecia ha ganado su partido frente a Serbia por la mínima. Estos resultados son determinantes para España de cara a los emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Naciones.

Esta goleada no trae buenas noticias para la Roja. Los tetracampeones del mundo terminan primeros de grupo tras el triple empate a 11 puntos. Por lo tanto, se convierten en uno de los posibles rivales de los de Luis de la Fuente, que quedaron segundos del grupo 3 tras la derrota contra Inglaterra en el Metropolitano. España tendrá que esperar al sorteo del viernes para conocer a su rival, pero ya sabe que Alemania es una de las selecciones que podría cruzarse en su camino.

Xavi Hernández no ha logrado mostrar su mejor versión. Sin embargo, el equipo sigue siendo una amenaza para cualquier rival, algo que ya demostraron con un contundente 7-0 sobre Grecia, que fue capaz de vencer a los de Jürgen Klopp. En partido de hoy suponía un gran duelo de banquillos, pero el entrenador alemán ha salido claramente reforzado.