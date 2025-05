El Betis jugará su primera final europea en 120 años tras empatar con la Fiorentina en la prórroga

El Betis jugará su primera final europea tras empatar 2-2 en la prórroga ante la Fiorentina la noche de este jueves en las semifinales de la Conference League y hacer valer la renta de un gol que logró hace una semana en el Benito Villamarín. Ahora los verdiblancos buscarán en Breslavia el quinto título en sus casi 120 años de historia.

Los pupilos de Manuel Pellegrini supieron sufrir en el estadio Artemio Franchi, donde tuvieron que acudir al tiempo extra para sellar su billete y citarse con la historia. El estadio de la Fiore fue testigo de uno de los partidos más importantes de la historia reciente del conjunto verdiblanco, que estuvo acompañado en el estadio ‘viola’ por más de 1.000 aficionados béticos en las gradas. Cierto es que el feudo de la Toscana no supuso un infierno para los de Pellegrini porque las obras para su renovación han reducido su aforo prácticamente a la mitad (poco más de 22.000 espectadores). Sin embargo, en Italia uno no puede confiarse nunca, y sino que se lo digan al Barça.

Los hombres de Manuel Pellegrini llegaban a tierras italianas con la renta de un gol tras el 2-1 cosechado en el Benito Villamarín hace una semana ante una Fiorentina que fue finalista en las dos últimas ediciones del torneo y que esperaba que a la tercera fuera la vencida. El técnico chileno salió con todo en Florencia. Sin embargo, tenía dudas sobre qué hacer con Lo Celso, pero finalmente Pellegrini le metió de inicio para que uniera su talento al de Isco y Antony. mientras que Fornals fue el acompañante de Johnny en el doble pivote y Bakambu actuó como nueve.

Por su parte, la Fiore se encomendaba a las figuras de Moise Kean, su gran goleador, y David De Gea. Y es el portero madrileño es una pieza clave en el esquema de Raffaele Palladino y hoy tuvo mucho trabajo ante un Betis con tanta pegada y talento.

El Betis, dueño y señor en los primeros 30 minutos

El primer tiempo arrancó en el Artemio Franchi con un Betis siendo dueño y señor de los primeros 30 minutos, alargando sus posesiones mientras la Fiorentina presionaba con mucha intensidad. Además, los de Pellegrini apenas sufrían en su área y gozaron de varias ocasiones claras. La primera llegó a los 12 minutos tras un centro muy peligroso de Fornals con rosca al segundo palo al que no llegó Isco, pero que obligó a tener que tirarse a De Gea para evitar que el balón acabase dentro.

Isco también la tuvo a los 18 minutos en una buena recuperación del Betis. Los verdiblancos salieron rápidos, Fornals pisó área, centró atrás y el remate del ex jugador del Real Madrid se estrelló en un defensa de la Fiore. Posteriormente, Lo Celso volvió a rematar, pero sin éxito. Este par de ocasiones hizo despertar al conjunto viola, pues Kean tuvo en sus botas una gran ocasión tras una gran jugada individual, pero su lanzamiento se marchó por encima del larguero.

El golazo de Antony

Un par de minutos después, el Betis se llevó un tremendo susto que casi le cuesta encajar un gol. Y es que Sabaly despejó en la misma línea de meta un balón que se tragó Vieites. Después Comuzzo remató a quemarropa y Bartra la volvió a sacar debajo de la portería. Fue entonces cuando apareció la gran figura de Antony, su flamante fichaje en el pasado mercado de invierno. Y es que acto seguido el extremo brasileño soltó un latigazo a buscando el palo largo de De Gea, pero el portero español hizo un paradón para evitar el tanto y despejar a córner.

Sin embargo, el ex guardameta del Manchester United lo que no pudo evitar fue el golazo de falta que se sacó de la chistera su ex compañero Antony a los 29 minutos. El brasileño buscó el palo del español, le pegó duro con rosca, y el balón tocó en el palo y se fue para dentro para que la parroquia verdiblanca estallase de júbilo.

Este tanto a favor de los de Pellegrini hizo emerger un protagonista inesperado en estas semis de la Conference. Y es que Robin Gosens levantó él solito a la Fiorentina con dos certeros cabezazos en sendos saques de esquina a los 33 y los 42 minutos para igualar la contienda antes del descanso. Mencionar que Johnny Cardoso tuvo en sus botas el 1-2 a favor de los verdiblancos antes del segundo gol de cabeza del jugador de la Fiore, pero su disparo se fue al travesaño.

Una vibrante segunda parte

Los de Pellegrini arrancaron la segunda mitad buscando encontrar esa fluidez que tuvieron en los primeros 45 minutos. El conjunto verdiblanco reclamó un posible penalti sobre Lo Celso al arranque del segundo round después de que Richardson despejara un balón con el hombro a córner.

Abde, quien entró al campo a los 58 minutos, se guisó un auténtico jugadón que hizo silenciar al Artemio Franchi. El marroquí hizo dos recortes brutales a Pongracic antes de buscar el palo corto, pero la pelota le dio a Comuzzo y se fue por la línea de fondo.

Pellegrini no lo veía nada claro desde el banquillo. Y es que el técnico del Betis no se ha sentado prácticamente en ningún momento cuando normalmente es una persona que se caracteriza por su gran tranquilidad. Y eso que Isco volvió a gozar de otra gran ocasión a los 70 minutos, donde intentó hacerlo bonito con un remate acrobático, pero el malagueño mandó fuera el balón mientras caía hacia atrás.

El Betis se salva en el 85′

Cuando apenas faltaban sólo cinco minutos para llegar al final de los 90 minutos reglamentarios, la Fiore casi deja sin capacidad de reacción al equipo verdiblanco que buscaba hacer historia esta noche. Y es que una falta cerrada por Mandragora desde la izquierda que rebotó en Sabaly y Kean, pero que acabó fuera de puro milagro.

Este susto que recibió el Betis se lo devolvió tres minutos después al conjunto de Florencia, pero De Gea por enésima vez se encargó de salvar a los suyos con una doble parada. Y es que un error brutal de Richardson en la salida fue aprovechado por Antony, el más listo esta noche, para mandar un derechazo raso que fue repelido por el español con una manopla espectacular, y el rechace le cayó a Abde, quien se vuelve a topar con el muro de la Fiore bajo palos, y el choque se fue a la prórroga.

La prórroga de la felicidad

Ambos equipos arrancaron en el tiempo extra con el mismo guion, mostrando respeto por el rival y sin precipitarse en sus decisiones. La primera ocasión de la prórroga la tuvo el Betis en un remate de cabeza de Natan tras un córner botado por Isco desde la izquierda, pero otra vez más apareció De Gea para atrapar el esférico.

El Betis tenía claro que no quería jugársela con el azar que supone ir tanda de penaltis, por lo que puso una marcha más para tratar de anotar al menos un gol que le sirviera para sellar su ansiado billete para Breslavia. Y como dicen que «quien la sigue, la consigue», los verdiblancos obtuvieron su deseado premio.

Y es que el Betis protagonizó una preciosa jugada que ya forma parte de su historia. Aitor Ruibal, como si fuera un delantero de toda la vida, bajó un balón a las mil maravillas cerca del área de la Fiore para ponérsela al espacio a Antony, quien fue generoso para ponérsela a Abde al segundo palo y que el marroquí marcara a placer.

Este tanto fue una auténtica losa para la Fiorentina, pues el conjunto italiano convirtió el duelo en un auténtico correcalles al irse a la desesperada. Sin embargo, el único equipo que gozó de varias ocasiones clamorosas fue el Betis, especialmente en las botas del último héroe verdiblanco, quien pudo cerrar la eliminatoria en varios contraataques pero no volvió a encontrar la fortuna del gol. Afortunadamente, el partido dio a su fin en el Artemio Franchi para el delirio de la afición verdiblanca, pues su equipo ha hecho historia porque va a disputar su primera final europea.