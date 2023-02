Betis – Barcelona: El Villamarín pone a prueba al líder

Es posiblemente uno de los partidos más atractivos que puede deparar en estos momentos el fútbol español por la propuesta ofensiva de ambos equipos. El Barcelona visita este miércoles al Betis en el Benito Villamarín, partido aplazado de la decimoséptima jornada de la Liga Santander, debido a la Supercopa de España en la que ya se enfrentarán. Se volverá a repetir el duelo de semifinales, que acabó tras 120 minutos con 2-2 y que se decidió en los penaltis. Ahora de nuevo pulso en La Liga, con mucho en juego.

El Barça logró en esta última jornada liguera tomar ventaja con el Real Madrid con su triunfo ante el Girona por la mínima en otro encuentro gris de los culés, que siguen logrando sumar resultados pese a que el juego no cuaja. El empate de los blancos ante la Real Sociedad, posiblemente en uno de los mejores partidos de temporada del conjunto de Carlo Ancelotti, deja a los de Xavi Hernández cinco puntos por encima en la tabla en la carrera por el campeonato liguero.

En el Barcelona vuelve esta jornada Robert Lewandowski. El polaco volverá a estar disponible para Xavi tras cumplir los partidos de sanción que le impuso competición y que han mantenido al equipo sin su estrella en el frente de ataque. Será la principal y gran novedad culé en un once al que también volverá Ferran Torres. El español es otro que ha cumplido sus partidos de sanción y estará de vuelta al verde en Liga, especialmente tras la lesión de Ousmane Dembélé, que deja una vacante en la alineación ideal del técnico.

La baja del francés es una muy delicada para Xavi. Venía jugando a un gran nivel el extremo y estaba siendo determinante para desencallar partidos que se ponían difícil para los culés, resolutivo no sólo con su desborde ,sino también con sus goles y asistencias. Había cogido una gran regularidad, hasta el momento algo inédito en el futbolista tras tanto tiempo en el Barça. Sin él el Barça pierde a un puñal y se buscará a otro referente donde Ferran Torres y Raphinha se pueden ver beneficiados.

Será también un partido especial para Gavi que, si La Liga no lo impide en las próximas horas, hará su estreno ante el Betis como jugador del primer equipo culé a todos los efectos, con el dorsal 6 a la espalda. Un juez obligó a su inscripción tras la negativa inicial de la patronal por no cumplir con el fair play financiero y está por ver si recurren o no lo dictado desde los tribunales.

El momento anímico del Betis

No pasa el Betis por su mejor momento. Las eliminaciones tanto en la Supercopa de España ante el Barça como en Copa del Rey ante el Osasuna, ambos en la tanda de penaltis, dejó un sabor agridulce al equipo de Manuel Pellegrini, que si bien es cierto que no perdió ninguno de los dos partidos tras el tiempo reglamentario, se quedó fuera de ambas competiciones.

Vienen en Liga de perder ante el Espanyol y de ganar al Getafe, ambos a domicilio. Ahora vuelven a jugar en el Benito Villamarín donde esperan romper una racha de malos resultados ante el Barcelona. Los culés han ganado sus últimos partidos como visitante en el templo bético. De hecho, el cuadro verdiblanco sólo ha ganado dos partidos de los últimos 22 cruces en la competición doméstica ante el Barça, con tres empates y 17 derrotas.